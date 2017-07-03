أحدث صورة عائلية لنانسي عجرم تثير الجدل على الانترنت (شاهد)

أثارت الفنانة نانسي عجرم الجدل مجدداً بين جمهورها بعد أن نشرت صورتين لها مع ابنتيها وزوجها الدكتور فادي الهاشم عبر حسابها على موقع تطبيق الصور “انستقرام”.

وظهرت عجرم في الصورة الأولى مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، لتتخذ وضعية رومانسية من خلال وضعها لرأسها على ساقه وخلفهما شاطئ البحر، وكتبت تعليقاً محباً قائلة: “السلام هو التآزر معاً”.

وفي الصورة الثانية أطلت ابنتا نانسي عجرم معها ومع والدهما الطبيب فادي الهاشم، وعلقت بدورها على الصورة قائلة: “العائلة… إجازة.. أوقات ثمينة.. حب”.

وانهالت تعليقات محبي نانسي عجرم على صورتيها، متغزلين بجمال عائلتها الصغيرة ومدى ترابطهم، وظهورهم المتكرر في صور مختلفة في أي مناسبة.

وأبدى محبو نانسي عجرم إعجابهم الشديد بها لأنها تشاركهم في لحظاتها الأسرية الرائعة، كلما سنحت الفرصة دون أي تكلف.