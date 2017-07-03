مسنان يعلقان في مصعد بمركز تجاري بماليزيا لمدة 24 ساعة

كوالالمبور – د ب أ

علق زوجان مسنان في مصعد بمركز تجاري لأكثر من 24 ساعة في ولاية إيبوه بشمال غرب ماليزيا.

وأكد مسؤول بالشرطة أن أحد أفراد أسرة الزوجين (74 عاما) و(70 عاما) تقدم بشكوى لدى الشرطة.

وأفادت صحيفة ذا ستار أن الزوجين رفضا التواصل مع أي شخص حتى الشرطة.

وكان الزوجان قد علقا في المصعد الساعة 0330 بتوقيت جرينتش الجمعة الماضية، وأنقذتهما إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ السبت الساعة 0500 بتوقيت جرينتش.

وذكرت الصحيفة أن الزوجين كانا في حالة ضعف شديد بعد انقاذهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.