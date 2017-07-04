النظام السوري يعلن وقف الأعمال القتالية بالمنطقة الجنوبية حتى الخميس

دمشق – د ب أ: أعلنت القيادة العامة لقوات النظام السوري اليوم الاثنين وقف الأعمال القتالية بالمنطقة الجنوبية حتى الخميس القادم.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية السورية فقد “تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية بدرعا، والقنيطرة، والسويداء اعتباراً من الثاني من يوليو/تموز، حتى السادس من تموز/يوليو”.

وأضافت أن “هذا يهدف إلى دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية”.