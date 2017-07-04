النظام السوري يعلن وقف الأعمال القتالية بالمنطقة الجنوبية حتى الخميس
Jul 03, 2017
دمشق – د ب أ: أعلنت القيادة العامة لقوات النظام السوري اليوم الاثنين وقف الأعمال القتالية بالمنطقة الجنوبية حتى الخميس القادم.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية السورية فقد “تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية بدرعا، والقنيطرة، والسويداء اعتباراً من الثاني من يوليو/تموز، حتى السادس من تموز/يوليو”.
وأضافت أن “هذا يهدف إلى دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية”.
نظام الاسد الاجرامي في سوريا نظام خائن غدار لا عهود له ولا مواثيق ، وعندما يقوم بعمليات وقف اطلاق نار يكون السبب عادة هو تحضيره وتخطيطه لشرور اخرى جديدة او جرائم أكبر وأخطر .
نسأل الله عز وجل ونرجوه أن يرد كيد المجرمين إلى نحورهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم .