عباس يعلن استعداده لعقد “صفقة سلام تاريخية” مع إسرائيل وفق حل الدولتين

أديس أبابا – الأناضول: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، استعداده لـ”عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين“، داعيًا قادة الدول الإفريقية لـ”ربط أي تقدم في علاقة القارة بإسرائيل بمدى التزامها بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية”.

كلام عباس جاء في خطابه الذي ألقاه أمام قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في دورتها الـ 29 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشدد عباس على أن “محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمرات الدول الإفريقية الإقليمية، وترتيب مؤتمرات قارية لها، يشجعها على الاستمرار في غطرستها، واحتلالها لفلسطين، وإنكارها لحقوق شعبنا في الحرية والسيادة والاستقلال”، معربا عن تطلعه لـ”دعم الاتحاد الإفريقي ودوله لوقف وتغيير الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا جراء استمرار الاحتلال”.

ورأى عباس أن “مواصلة تصويت الدول الإفريقية لصالح قرارات فلسطين في المحافل الدولية، سيحمي حل الدولتين ويساهم في الحفاظ على حقوق الطرف المحتل، فلسطين، إلى أن يتم تحقيق السلام”.

فيما أكد أن “حل قضية فلسطين حلاً عادلاً هو مفتاح السلام، وسيسهم بلا شك في نزع ذرائع المجموعات الإرهابية في المناطق المحيطة بنا، وسيجلب الخير للمنطقة ولمستقبل أجيالها، وللأمن والسلم العالميين”، مشيرا إلى أن “التحرك المبكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء في وقته، وهو بارقة أمل لصنع السلام”.

وأبدى عباس استعداده لـ”عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين، مضيفا “نحن في انتظار أن تستجيب إسرائيل لمبادرة الرئيس ترامب من أجل عقد صفقة سلام تاريخية، وفق حل الدولتين”.

وختم بالإشارة لـ”استعداد فلسطين وجاهزيتها من أجل تعزيز علاقات التعاون، والشراكة الاقتصادية، والتجارية والاستثمارات مع الاتحاد الإفريقي ودوله الصديقة، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصحة والطاقة النظيفة، إضافة للتعاون في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي”.