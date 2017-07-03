“العمل الإسلامي” الأردني يُحذر من “تصفية القضية الفلسطينية”
عمان – الأناضول : حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، من “تصفية القضية الفلسطينية”، وفقا لبيان أصدره.
وقال الحزب” نتابع مجريات الأحداث المتسارعة والتخطيط الدولي الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة في ظل تكالب الخصوم والأعداء على ربيع الأمة وحريتها وآمالها”.
وأضاف:” ما يتم تداوله اليوم وما يطلق عليه صفقة القرن ، يتم للأسف بتخطيط صهيوني محض ودعم دولي واضح ومشاركة من دول عربية، لهو ناقوس خطر بالغ ينبغي أن يوجه لإيقاظ الأمة وأخذ زمام المبادرة قبل الوقوع في المحظور”.
وتابع الحزب:” نحذر من مغبة الاستمرار في هذا المخطط الممنهج لاستثمار حال الأمة في تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهلها والقضاء على مقدساتها، والقضاء على قوى المقاومة الحية فيها”.
وندد الحزب باستمرار الحصار على قطاع غزة، وقال:” استمرار الحصار على غزة ومشاركة أطراف عربية وفلسطينية هو خدمة مجانية للكيان الصهيوني، ويتناقض مع كل الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية”،
واستنكر الحزب ما أسماه محاولة “تجريم المقاومة الفلسطينية”، مضيفا ” كل من يمارس هذا الدور في خنق المقاومة سياسياً ومالياً واعلامياً إنما ينفذ أوامر وتعليمات الصهاينة ويقف في خندقهم”.
العمل الاسلامي يحذر ! خايف على القضية الفلسطينية وهو يثير الفتن في المناطق العشائرية ويطرح اسماء غير مرغوبة ، في الزرقاء مثلا يطرح اسم ابو السكر الموال لداعش والمعزي بوفاة المجرم الزرقاوي ، ويخوض الانتخابات في مدينة ذات اغلبية عشائرية بقصد اثارة الفتن وهو اصلا لا يقيم في الزرقاء ، يطرحون اسماء في عمان دون ادنى احترام او تقدير لغالبية عشائرية تخوض الانتخابات من خلال فرز داخلي ويقول مرشحيهم انهم ليسوا مرشحي عشائر بل مرشحي الاخوان ! ورغم ذلك يدورون ويتواصلون مع عشائرهم وخاصة في دائرة نزال واليرموك والقويسمه وام السماق وخلدا وسينتج عنها فتن ومواجهات بين الناس .
هؤلاء الجماعة لن يتوانوا عن اثارة الفتن وتحريض الناس على بعضها البعض والأن يطرحون خوفهم على القضية الفلسطينية .زالمشكلة انهم يراهنون فقط على المكون الفلسطيني لجمع الاصوات ومكشوفين جدا امام العشائر الاردنية حتى لو طرحوا اسماء ابناء عشائر فالهدف هو الفتنه