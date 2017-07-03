“العمل الإسلامي” الأردني يُحذر من “تصفية القضية الفلسطينية”

عمان – الأناضول : حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، من “تصفية القضية الفلسطينية”، وفقا لبيان أصدره.

وقال الحزب” نتابع مجريات الأحداث المتسارعة والتخطيط الدولي الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة في ظل تكالب الخصوم والأعداء على ربيع الأمة وحريتها وآمالها”.

وأضاف:” ما يتم تداوله اليوم وما يطلق عليه صفقة القرن ، يتم للأسف بتخطيط صهيوني محض ودعم دولي واضح ومشاركة من دول عربية، لهو ناقوس خطر بالغ ينبغي أن يوجه لإيقاظ الأمة وأخذ زمام المبادرة قبل الوقوع في المحظور”.

وتابع الحزب:” نحذر من مغبة الاستمرار في هذا المخطط الممنهج لاستثمار حال الأمة في تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهلها والقضاء على مقدساتها، والقضاء على قوى المقاومة الحية فيها”.

وندد الحزب باستمرار الحصار على قطاع غزة، وقال:” استمرار الحصار على غزة ومشاركة أطراف عربية وفلسطينية هو خدمة مجانية للكيان الصهيوني، ويتناقض مع كل الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية”،

واستنكر الحزب ما أسماه محاولة “تجريم المقاومة الفلسطينية”، مضيفا ” كل من يمارس هذا الدور في خنق المقاومة سياسياً ومالياً واعلامياً إنما ينفذ أوامر وتعليمات الصهاينة ويقف في خندقهم”.