برلين تجدد رفضها السماح لأردوغان بالحديث إلى مواطنيه في قنصليات عامة بألمانيا

برلين – د ب أ: أكدت الحكومة الألمانية أنها لن تقبل أي ظهور مفاجئ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث أمام تجمع لمواطنيه في إحدى القنصليات التابعة لبلاده بألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين بالعاصمة برلين: “أسمع واقرأ عن شائعات عن احتمالية ظهور لأردوغان في قنصليات عامة، ربما عبر الفيديو كونفراس″.

وتابع قائلا: “بالنسبة للحكومة الاتحادية لا يمكنني سوى التأكيد مرة ثانية أن الظهور من هذا النوع كان يستلزم تقديم طلب للحكومة الألمانية بمهلة مسبقة بفترة زمنية طويلة بشكل كاف، عن طريق مذكرة موجهة لوزارة الخارجية الألمانية “، للافتا إلى ان أي أمر يخالف ذلك سيكون انتهاكا موجها ضد الرغبة المعلنة من جانب الحكومة الألمانية.

ومن المنتظر وصول الرئيس التركي يوم الجمعة القادم بصفته مشاركا في قمة مجموعة العشرين المنتظرة يومي الجمعة والسبت القادمين.

يذكر أن الحكومة الألمانية رفضت أي ظهور عام للرئيس التركي أمام رعايا الجالية التركية في ألمانيا خلال فترة وجوده في ألمانيا.

وكان المتحدث باسم السفارة التركية رفيق سوجوك أوغلو قد صرح بعد ذلك في حوار مع صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية بأن ظهور الرئيس التركي في قنصلية عامة تركية لا يحتاج لتصريح من الحكومة الاتحادية.