ماذا قال وزير خارجية السعودية وبماذا رد نظيره الألماني؟

الرياض ـ وكالات: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الألماني زيغمار غابريل “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً”، مشيرا إلى أنه اتفق مع غابريل وقف دعم الإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون دول الجوار.

وأضاف الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة جدة، أن “الهدف من وراء الإجراءات المتخذة بحق قطر هو تغيير في سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم “مشيرا إلى أننا “نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة، ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها”.

وأوضح الجبير أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار.

وتابع الجبير: “عبرت لمعاليه عن تطلعات الدول الأربع .. على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة”.

وتابع الجبير “الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر هو تغيير سياساتها التي تضر بنا” متمنيا “أن يكون الرد القطري على قائمة الطلبات إيجابيا حتى نصل لحل للأزمة” التي نشأت قبل حوالي الشهر تقريبا.

وشدد الجبير اننا في المملكة “نريد من قطر تبني سياسات لا تروج للإرهاب والتطرف والكراهية”، مشيرا إلى أن “قطر واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيع اتفاق عام 2014 “، معلنا أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكورا في اتفاق عام 2014″.

وأعلن الجبير اننا (السعودية والامارات والبحرين ومصر) وافقنا على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي “والتي تبلغ 48 ساعة”.

وأكد الجبير “انه لا يوجد أي تغيير في الموقف الألماني من أزمة قطر”.

وكان وزير الخارجية الألماني اعتبر مطالب الدول المقاطعة لقطر “استفزازية جدا ويصعب تنفيذها”.

من جانبه، اعتبر غابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين “تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة”.

وأعلن غابريل إننا “اتفقنا مع السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم للمنظمات المتطرفة”.

وكان خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، بوقف توريد الأسلحة الألمانية للسعودية، وذلك في ضوء زيارة وزير الخارجية الألماني.

وطالب نوريبور وزير الخارجية الألماني بالتحدث خلال زيارته للرياض عن تمويل السعودية للسلفيين، مشيرا إلى أنه “يبدو غريبا أنه من الاتهامات الرئيسية التي توجهها السعودية لقطر هو دعم الأخيرة للإرهاب، فالسعودية تمول السلفيين في شوارعنا… يتعين على غابريل التحدث عن ذلك خلال زيارته”.

وكان وزير الخارجية الألماني قال قبل مغادرته العاصمة الألمانية برلين، إنه يعتزم أن يبقى محايداً في هذا النزاع مؤكدا “لن ننحاز لأي جانب، لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا في المنطقة ويجب علينا أن نحاول الحيلولة دون مزيد من التصعيد، وأن هناك فرصاً جيدة من أجل إحداث تقدّم على صعيد حل الأزمة”.

وبدأ الوزير الألماني الاثنين من السعودية جولة ستقوده إلى الإمارات وقطر.

وتسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بآل ثاني تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة والإمارات والبحرين ومصر عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت الكويت تمديد المهلة ثمانية واربعون ساعة لتسليم الرد.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاوضاع في المنطقة حيث قال غابريل إن برلين تتمسك بوحدة الأراضي العراقية وتعارض أي مخططات للتقسيم. وفي الشأن اليمني، اعتبر أنه “يجب وقف محاولات الحوثيين وعلي صالح (الرئيس السابق) للسيطرة على اليمن”.