﻿مصادر «جهادية» لـ«القدس العربي»: البغدادي على قيد الحياة وفي مكان آمن

عمان ـ «القدس العربي» من طارق الفايد: أكدت مصادر مطلعة على ملف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي حي يرزق ويتمتع بصحة جيدة في إحدى المناطق الآمنة خارج الموصل. ونفت هذه المصادر صحة ما ورد قبل أيام من أنباء تتحدث عن مقتل البغدادي في الموصل.

وذكرت المصادر المقربة من التيار الســــلفي الجهادي لـ«القدس العربــي» أن قادة التنظيم وعلى رأسهم أبو بكر البغدادي غادروا المناطق الملتهبة في مدينة الرقة في سوريا والموصل في العراق منذ شهرين أو أكثر مع عائلاتهم إلى مناطق آمنة.

وفي رد فعل مفاجئ من قبل التنظيم الذي التزم الصمت حيال مصير زعيمه، نشر بياناً مقتضباً في أرجاء مدينة تلعفر غرب الموصل حدد عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن موت البغدادي، حسبما نقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، وذلك بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة يوم الجمعة لأحد المقربين منه ويدعى (أبو قتيبة) لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلاً واسعاً.