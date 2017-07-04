﻿الرئيس الفرنسي يناقش الأزمة مع أمير قطر وألمانيا تعتبر أن التصعيد يؤدي «لإضعاف منطقة الخليج كلها»

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي ووكالات: قالت الرئاسة الفرنسية أمس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع أمير قطر الأزمة الخليجية هاتفياً وأن الأمير سيزور فرنسا في نهاية الصيف.

هذا ووافقت دول الحصار الأربع التي تحاصر قطر على مد المهلة الممنوحة للدوحة لقبول مطالبها حتى مساء اليوم، حيث يأتي في مقدمة المطالب إغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع طهران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

ووفقا لبيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية، وافقت الدول الأربع على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب 48 ساعة.

ولم تحدد الدول العقوبات الإضافية التي قد تفرضها على الدوحة، لكن مصرفيين في المنطقة يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض ما بين البنوك من قطر.

وقالت مصر إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة، يوم الأربعاء، لبحث الخطوة التالية في التعامل مع الدوحة من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية الرسمية أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سلم الكويت رد الدوحة الرسمي على مطالب الدول العربية، وهو ما سيسلم للدول الأربع لدراسته.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لمناقشة «مخاوفه بشأن الخلاف الحالي».

وقال مسؤولون قطريون مرارا إن المطالب صارمة للغاية، وإنهم يشعرون أن الدول الأربع لم تكن قط جادة في التفاوض، وإنما تريد أن تنتقص من سيادة الدوحة.

لكنهم قالوا أيضا إن قطر مستعدة للتفاوض على حل عادل ومنصف لأي من المخاوف «المشروعة» لدى بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات.

من جانبه، دعا زيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني، عشية زيارته الدوحة، إلى ضرورة انخراط كافة أطراف الأزمة الخليجية في حوار جاد، لافتاً إلى أن «ألمانيا لا تقف في صف هذا الجانب ولا ذاك. ولا ننحاز لأي طرف، ولكن الصراع في الخليج ليس شأنا يعني هؤلاء الذين لديهم خلاف هناك مع بعضهم البعض فحسب، بل هو يعنينا نحن أيضاً ويخص مصالحنا».

وفي تصريح صحافي، تلقت «القدس العربي» نسخة منه، قبيل مغادرته نحو منطقة الخليج، حيث سيحل بالدوحة اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الألماني: «منذ عدة أسابيع تدور مواجهة بين بلدان شقيقة ودول جوار في شبه الجزيرة العربية في صراع يبعث على القلق. نحن قلقون من أن يؤدي الشك والفُرقة في نهاية الأمر ربما إلى إضعاف كافة الأطراف وكذلك منطقة الخليج برمتها».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش، إن القاعدة العسكرية في قطر ليست مهمة لأمن الدوحة فحسب بل لأمن المنطقة برمتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، أمس الإثنين، أعقب اجتماعًا لأعضاء الحكومة التركية في العاصمة أنقرة.

وأضاف في المؤتمر أن القاعدة العسكرية التركية في قطر تهم أمن المنطقة برمتها، وأن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر، وبناء على ذلك فإنّ إقحام هذه المسألة بالأزمة السياسية بين قطر ودول عربية أخرى خطأ كبير.

وتابع المتحدث باسم الحكومة التركية قائلًا: «في حال تفاقم الأزمة (بين بعض الدول العربية وقطر) فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وإنما على كافة بلدان المنطقة».

وكانت الدول الأربع قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية والتقارب مع إيران، وهو ما تنفيه الدوحة. ولم تثمر جهود الوساطة بما في ذلك جهود الولايات المتحدة. (تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23)