﻿مصر: 900 شخصية معارضة تطلق مبادرة لـ«إسقاط الانقلاب»

لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت 900 شخصية مصرية معارضة في الخارج، أمس الإثنين، عن إطلاق حملة لـ»إسقاط الانقلاب العسكري بكافة أشكاله وما ترتب عليه، وعودة الشرعية كاملة، وعلى رأسها الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي»، تزامناً مع الذكرى الرابعة لعزل الأخير.

وقالت الشخصيات، في بيان، هذه ليست مبادرة نخب، وليست وثيقة يُوقع عليها المشاهير، وليست جبهة حزبية يشكلها أصحاب المصالح. هذه كلمة حق تعالوا إلى كلمة سواء أن نعيد الحق لأهله، وأن نتفق على الحد الأدنى من المبادئ التي لا يختلف عليها كل من يدرك حقيـــقة وصفرية الصراع».

إلى ذلك، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرا يرصد الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أربع سنوات منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 وحتى الثالث من يوليو/ تموز 2017.

وحسب التقرير «خلال أربع سنوات لم تتغير حالة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت السلطات المصرية في ذات المسار المبني على القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين شنته وسائل إعلام تابعة أو داعمة للنظام».

وبيّن التقرير أن «أخطر الحقوق التي تم انتهاكها من قبل النظام المصري في تعامله مع معارضيه هو الحق في الحياة»، راصداً «2934 حالة قتل خارج إطار القانون نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية خلال فترة الرصد المشار إليها».

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