﻿انطلاق «أسبوع السينما الروسية» في الجزائر بـ«معركة سيباستوبول»

الجزائر – من حسام الدين إسلام: افتتح فيلم «معركة سيباستوبول»، مساء الأحد، «أسبوع السينما الروسية» في الجزائر، والذي يستمر حتى 8 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة وهران، غربي البلاد. وعرض الفيلم، لمخرجه الروسي «سارجي موكريتسكي»، بـ«متحف السينما» في العاصمة الجزائر، بحضور وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي، وسفير روسيا في الجزائر ألكسندر زولوتوف، وسينمائيين وإعلاميين. ويروي «معركة سيباستوبول» (إحدى مدن أوكرانيا تقع في شبه جزيرة القرم وتطل على البحر الأسود) سيرة القنّاصة السوفيتية (سابقا) «لودميلا بافيلتشينكو»، التي كانت طالبة جامعية، وانضمت إلى الجيش الأحمر (السوفيتي) خلال الاجتياح الألماني للاتحاد السوفيتي إبّان الحرب العالمية الثانية (1939-1945) لتصبح واحدة من أشهر القناصين في التاريخ. ويسلط الفيلم، في قرابة الساعتين و10 دقائق، الضوء على مسيرة القناصة، كما يتناول تضحيات مجموعة من الجنود السوفييت بقيادة الجنرال «إيفان بانفيلوف» من أجل وقف زحف الألمان نحو العاصمة موسكو. ويصور الفيلم أيضاً، (إنتاج روسيا-أوكرانيا 2015 )، بأسلوب درامي الصعوبات النفسية، التي كانت تعترض «لودميلا»، خلال الحرب خاصة عندما تفقد رفاقها الجنود الواحد تلو الأخر.

وشارك في بطولة الفيلم، الذي كتب قصته كل من بودارين ماكسيم، ماكسيم دانكيفيتش، كورين لبونيد، وأوليسوف أغور، عدة ممثلين بينهم يوليا بيريسيلد، بلاكام جوان، ييفهينيي تسيجانوف، فيتالي لينيتسكيي. وحسب برنامج الأسبوع السينمائي، من المقرر إقامة لقاءات وندوات سينمائية عديدة منها لقاء مباشر يجمع الجمهور بالممثلتين الروسيتين V.Shkirando و M.Antonova.

وتشهد الفعالية، عرض 7 أفلام طوال الأسبوع الجاري، منها «الكتيبة»، «المدرب الأخضر»، «الشبح»، و»فتى مقبرتنا». وتنتقل العروض السينمائية من العاصمة الجزائر، إلى مدينة وهران، غربي البلاد، بداية من 4 يوليو/ تموز الجاري. وينظم أسبوع «السينما الروسية في الجزائر» بالتنسيق بين وزارة الثقافة الجزائرية، وسفارة روسيا في الجزائر، وذلك في إطار التبادل الثقافي والفني بين البلدين.