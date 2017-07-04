﻿القطريون يحاولون التأقلم مع الإجراءات الاقتصادية العقابية التي فرضتها عليهم دول الجوار التي تحاصرهم

الدوحة – أ ف ب: غيرت الإجراءات العقابية بحق قطر بعض العادات اليومية لسكان الإمارة الخليجية الغنية الذين يحاولون التأقلم مع تغيرات مفاجئة وسريعة: خضار إيرانية وتركية، حذر في إنفاق المال، ورحلات جوية أطول.

ورغم مرور أربعة أسابيع على إغلاق المملكة السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر والذي تمر عبره غالبية وارداتها، نجحت الإمارة التي يسكنها 2,4 مليون شخص في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية.

ويقول القطري محمد الشيب (48 عاما) وهو يتسوق في أحد المتاجر الغذائية في الدوحة «الدولة وفرت البدائل ولا توجد مشكلة»، مضيفا «هناك ارتفاع طفيف في الأسعار يمكننا تحمله».

لكن الشيب أكَّد ان للتأقلم مع الاوضاع الجديدة ثمنه، موضحا «تعلمنا الدرس ونستهلك على قدر حاجتنا».

وبعد حالة الهلع التي شهدتها أسواق الدوحة في الساعات الأولى التي تلت الاجراءات العقابية، وبينها إغلاق المجالات الجوية والبحرية للسعودية ودولة الإمارات والبحرين أمام قطر، عادت الحركة في هذه الأسواق إلى طبيعتها.

وتوزعت على الرفوف الفواكه والخضار والألبان الإيرانية والتركية، بعدما كانت قطر تستوردها برا عبر الحدود مع السعودية من الأردن ولبنان وسوريا. كما انتشرت لافتات تشجع المنتجات القطرية المحلية.

وأكدت ميا اللبنانية المقيمة في قطر «لا حاجة للتخزين، كل شيء متوفر ولكن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو/حزيران علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات «إرهابية» وآخذة عليها التقارب مع إيران. وإلى جانب إغلاق الحدود، تمنع السعودية والإمارات والبحرين منذ أسابيع الطائرات القطرية من عبور أجوائها. كما أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى الدوحة ما اضطر المسافرين إلى البحث عن طرق جديدة في بلد 90 في المئة من سكانه أجانب. أيضا منع المحاصرون السفن القطرية او المتجهة إلى قطر أو الآتية منها من الدخول إلى موانئهم.

وقالت ميا «هذا الحصار كابوس مزعج في كل شيء ونأمل ان ينتهي قريبا، خاصة مسألة الطيران والترانزيت التي وصلت إلى تسع ساعات».

واعتبر شاب أردني فضل عدم ذكر اسمه ان «المشكلة في الطيران»، موضحا «مكثت ست ساعات ترانزيت في رحلة العودة من الأردن إلى قطر على متن الخطوط العُمانية بعدما ألغت الخطوط الإماراتية التذاكر قبل موعد السفر بيوم».

ولم تكتف الدول الخليجية بوقف عشرات الرحلات اليومية بين مدنها والدوحة، بل أمرت الدبلوماسيين القطريين بالمغادرة خلال 48 ساعة، والمواطنين القطريين أيضا المقيمين فيها المغادرة خلال أسبوعين.

وتقول اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ان اكثر من 13 ألف شخص من السعودية والإمارات والبحرين وقطر «تضرروا بشكل مباشر من قرار قطع العلاقات، وشملت الانتهاكات تفريق مئات الأُسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك».

وبين الحالات الانسانية الناتجة عن قرار الترحيل، شكوى ام قطرية متزوجة من رجل إماراتي، حاولت زيارة أسرتها في قطر فتم منعها من اصطحاب طفلها الرضيع بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية.