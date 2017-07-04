﻿سودانيون يرفضون ضغوطا على بلادهم لإعلان موقف من الأزمة الخليجية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: رفض سياسيون وقادة في المجتمع المدني السوداني الضغوط السعودية الأخيرة على حكومة بلادهم بتحديد موقف واضح من أزمة دول الخليج.

وطالب السفير السعودي في الخرطوم، حسن جعفر، الحكومة السودانية بتحديد موقفها تجاه الأزمة إذا رفضت قطر شروط دول الحصار، وهو ما اعتبره البعض تدخلا واضحا في الشأن السوداني.

وأعلن السودان موقفا محايدا منذ بداية الأزمة الخليجية، معرباً عن استعداده الكامل لـ»بذل كل جهوده ومساعيه مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين». وأكد دعمه لجهود أمير دولة الكويت في احتواء هذه الأزمة.

واعتبر يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي، طلب السعودية بتحديد موقف السودان «تدخلا سافرا يدعو إلى سحب قواتنا المسلحة فورا من اليمن، والإعلان عن موقف واضح يساند دولة قطر».

وأضاف أن «حزبه ظل مراقبا لما يجري من أوضاع وتطورات في ما يتعلق بأزمة بعض دول الخليج مع الشقيقة قطر واستمرار الحصار الجائر عليها، حتى بلغ الأمر بالمقاطعين مطالبة الخرطوم بتحديد موقف واضح من قضية الخلاف بتصريحات وردت من سفير السعودية في الخرطوم».

كذلك تشكك كل من حركة «الإصلاح الآن» وحزب «الأمة القومي» بـ»موقف السودان المحايد في هذه الأزمة».

ودعيا في بيان لـ«نزع فتيل المواجهة ووقف التصعيد وتدارك أسباب القطيعة وحرب الأشقاء». واشتعلت في مواقع التواصل الاجتماعي حملة رفض واسعة لحديث السفير السعودي، واعتبره كثيرون تدخلا غير مرغوب في الشأن السوداني. واطلقت تغريدات على «فيسبوك» و«تويتر» تطالب الحكومة بالرد عليه بما يحفظ كرامة الشعب.

وكان حزب المؤتمر الشعبي (وهو الحزب الذي أسسه حسن الترابي) رفض واستنكر الحصار الواقع على دولة قطر، وللقائمة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعرفت بقائمة «الإرهاب» للشخصيات والمؤسسات.

وزار رئيس المؤتمر الجديد علي الحاج بعض الدول التي ترفض حصار قطر، وفي مقدمتها تركيا.