﻿مقر وزارة الداخلية المغربية يتحول الى مكتب تحقيقات حول أسباب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية في الحسيمة

الرباط – «القدس العربي»: قالت تقارير صحافية إن مقر وزارة الداخلية المغربية، أصبح منذ الأسبوع الماضي، مكتب تحقيقات، في حيثيات تأخر مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، بعدما أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد التحقيق وتحديد المسؤوليات.

وقالت صحيفة المساء امس الإثنين إن اللجنة المكلفة بالتحقيق، والتي التحقت بها الزالي زينب العدوي، استمعت إلى كتاب عامين في القطاعات المعنية ومديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها ولرئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة، إلياس العماري، بشأن مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها، ومنها ما يرتبط بمركز الأنكولوجيا الذي فجر مواجهة ساخنة مع وزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن التحويلات المالية التي تم التأشير عليها قصد تجهيز هذا المركز، وهو الأمر الذي ظل الوردي ينفيه، قبل أن يخرج العماري بوثائق رسمية. وكشفت اليومية أن جزءا من التعثر الذي شهدته بعض المشاريع مرتبط بأزمة تشكيل الحكومة، وتوقيف توقيعات وزراء تصريف الأعمال على الصفقات، وهو ما جعل بعض طلبات العروض معلقة إلى حين تشكيل الحكومة، فيما ارتبط تأخر مشاريع أخرى ببعض المساطر الإدارية والمالية والإشكالات العقارية المرتبطة بتصفية وضعية المواقع التي ستشيد فوقها مشاريع.

وقال حسن أوريد، الناطق السابق باسم القصر الملكي، إن أسباب تعثر المشاريع الضخمة التي يطلقها الملك محمد السادس، يرتبط بغياب المحكامة وسوء التدبير، واعتبر أن الثقافة السياسية والتدبيرية تغيرت مع المقاربة التكنوقراطية، فمثلا – يقول أوريد- إن وزارة الداخلية كانت تخضع في فترة ما لما يُسمى الالتزام بالنتيجة، وهو ما تغير مع دخول شريحة التكنوقراط، مشددا على أن هناك حاجة ملحة للتفكير في الحكامة.

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن أوريد أن المسؤولين الإداريين يخضعون للإجراءات، وهو ما يجعل المشاريع تتأخر، إذ إنه ليس هناك توازن بين الالتزام بالنتيجة والخضوع للمساطر التي تأخذ وقتا طويلا، مردفا أن المسؤولين يخشون الإسراع بالمشاريع وإخراجها للنور دون الالتزام بالمساطر وبعدها يخضعون للمتابعة.

وأوضح اوريد، وهو المؤرخ السابق للمملكة، أنه “يجب أن يكون هناك توازن بين الضمانات والنتيجة وحماية الإداريين، لأنه إذا تم الالتزام بالمساطر سيكون ذلك على حساب النتيجة، والعكس صحيح إذا كانت نتائج بدون مساطر، فسيتعرض المسؤول عن تدبير المشروع للمتابعة، بتعبير آخر إما أنه سيخضع لنتيجة ويلغي المساطر، أو أنه سيركز على المساطر ولا يصل إلى النتيجة، وفي آخر المطاف المواطن هو الضحية».

ومن بين المشاريع التي تتبعها أوريد بحكم مسؤوليته السابقة كوال لجهة مكناس تافيلالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ اعتبر أن المقاربة التي تم اتباعها في تنزيلها ركزت على إخضاع مشاريعها للقانون الخاص رغم أنها تدخل فيما هو عام، وذلك من خلال جلب المصطلحات والمقاربات نفسها التي تسري على القانون الخاص وتطبيقها على الشأن العام، وهذا لا يستقيم.