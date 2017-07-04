﻿تونس: رئيس الحكومة الأسبق ينفي علاقته برجال أعمال موقوفين بتهمة الفساد

تونس – «القدس العربي»: نفى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ما أُشيع حول علاقة المصاهرة التي قيل إنها تربطه برجلي الأعمال كمال وصلاح الدين الشملي الموقوفين في إطار حملة الحكومة ضد رموز الفساد في البلاد.

وأصدر الجبالي بيانا نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أكد فيه أن «ما يشاع حول علاقة المصاهرة مع رجلي الأعمال المقبوض عليهما أخيرا كمال الشملي وصلاح الدين الشملي لا أساس له من الصحة»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الادعاءات الكاذبة والافتراءات الباطلة تأتي في إطار حملات التشويه والاستهداف للرموز التونسية الوطنية وقياداتها الشرفاء من طرف مواقع مشبوهة وصفحات مأجورة».

وكان الجبالي انتقد مؤخرا ما ذكره الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي حول «ضعف خبرة» الجبالي في السياسة والحكم، داعيا المرزوقي إلى الترفع والتعامل كـ»رجل دولة» وعدم الإساءة إلى شركاء الحكم السابقين.