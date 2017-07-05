﻿«القدس العربي» تدخل المجمع الطبي وترصد حجم الدمار فيه

الموصل ـ «القدس العربي»: دخلت «القدس العربي» أحياء ومناطق الموصل القديمة، التي شهدت عمليات عسكرية دامية دامت أشهر بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث طال الدمار والخراب معظم الدور والمباني ما يدل على ضراوة المعارك، التي كانت تدور في هذه المناطق.

كما استطلعت وضع «المجمع الطبي»، الذي كان يتخذه التنظيم أحد أبرز معاقله الرئيسية وأقوى خطوط الصد فيه، لما يحتويه من مبان كبيرة، والاستفادة منها بنشر قناصيه ومقاتليه على أسطح تلك البنايات.

الدمار أصاب معظم المباني التي كانت تشكل أحد أهم المجمعات الحيوية في المدينة، حيث كانت آثار الانفجارات والقصف المتبادل واضحة عليها.

النقيب أحمد في الجيش العراقي، قال لـ«القدس العربي»: «القتال في المجمع الحكومي كان الأشد من نوعه قياساً مع المعارك التي خضناها ضد عناصر الدولة»، مشيراً ان «التنظيم استفاد من المباني العالية في مقاومة القوات العراقية ماجعل عمر المعركة يطول اكثر من المتوقع».

وأضاف « نتيجة مقاومة عناصر التنظيم قررنا أن نخوض حرب استنزاف ضد المسلحين من أجل تقليل عددهم وانهاكهم في المجمع الحكومي خصوصاً وأنه لايوجد فيه مدنيين».

وتابع : «تمكنا في نهاية الأمر من الاقتحام والسيطرة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المجمع».

بدوره، المقاتل علي، في الشرطة الاتحادية بين لـ«القدس العربي» إن: سبب الدمار الذي لحق بالمدينة سببه المقاومة الشديدة من قبل عناصر التنظيم، الذين حفروا الانفاق وقاموا بنشر قناصيهم على مختلف الأسطح والمباني، واستخدامهم للسيارات المفخخة والانتحاريين».

وبين أن «هناك أهدافا كان لابد من استعدافها بواسطة المدفعية أو الطيران الحربي العراقي أو الدولي»، موضحاً أن «قدم الدور السكنية كانت أحد أبرز الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حجم الدمار، فلو كانت منازل حديثة لصمدت أمام النيران الثقيلة».

من جانبه، لفت المواطن عبدالله، أحد الناجين من معارك المدينة القديمة، إلى أن ما حدث من عمليات عسكرية في المدينة هو تبادل إطلاق نار بالمدافع والاسلحة الثقيلة، ونحن المدنيون كنا وسط وقع هذه النيران.

وأشار إلى أن انفجار أي سيارة مفخخة في تلك المنازل كانت تهدم الكثير من المنازل على رؤوس أهلها.

وتابع : «الصواريخ التي تسقط على مراكز السيطرة التابعة للتنظيم تسببت بقتل الكثير من المدنيين بسبب استخدام التنظيم للعائلات دروعاً بشرية وتخفيه بين المدنيين».