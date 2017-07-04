﻿ميلادينوف يناقش مع قيادة حماس في غزة مقترحا لتشكيل حكومة وحدة تلاقي قبولاً دولياً

غزة ـ «القدس العربي»: أجرى المبعوث الأممي لمنطقة الشرق الأوسط نيكولا ميلادينوف، أمس، لقاءات جديدة مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر خاصة، أنه جرى خلال المباحثات التركيز على نقاش مبادرته الخاصة بحل قضايا قطاع غزة، وإنهاء «المشاكل الإدارية» العالقة حاليا بما فيها مشكلة الكهرباء، وإصدار التحويلات الطبية بالشكل المعتاد لمرضى غزة، في إطار حل سياسي يقضي على الانقسام.

وقال مصدر يعمل في إحدى الوكالات الدولية في قطاع غزة، إن المبادرة طرحت في الاجتماع السابق الذي عقده ميلادينوف بعيدا عن أعين وسائل الإعلام مع قيادة حماس، وعلى رأسها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي.

ولم يفصح المصدر عن فحوى المبادرة التي حملها ميلادينوف، التي قال إنها تلاقي قبولا من أطراف دولية أوروبية، غير أنه أكد أنها تحمل العديد من النقاط المهمة.

وعلمت «القدس العربي» أيضا أن من أبرز النقاط الواردة في المبادرة المقدمة حاليا، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة والذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بدلا من حكومة التوافق الحالية، على أن تلاقي هذه الحكومة دعما كاملا وتأييدا من المجتمع الدولي، حيث جرى إبلاغ الرئيس محمود عباس رسميا بقبول المجتمع الدولي بهذه الحكومة «الوحدة الوطنية» حال شكلت، والتزمت ببرنامج الرئيس السياسي، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأوضح أن المبعوث الدولي ربما لا يحصل هذه المرة على رد قاطع من حركة حماس، على مبادرته الخاصة بإنهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية، خاصة وأن مناقشات موسعة جرت مع وفد حماس، الذي اعترض في الاجتماع السابق على خطوات الرئيس عباس الأخيرة تجاه غزة، المعروفة باسم «خطوات غير مسبوقة»، خاصة وأن هناك توقعات بعدم تحقيق وساطته في نهاية المطاف أي تقدم حقيقي، ما لم يتم تقديم تنازلات من الطرفين بهدف تقريب وجهات النظر.

ويريد ميلادينوف، الوصول في نهاية تحركاته، إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين فتح وحماس، وإنهاء حالة الاحتقان والانقسام، تبدأ بتراجع الطرفين «فتح وحماس» عن الخطوات التي اتخذت بشكل منفرد من كل جهة، التي زادت من حدة الخلاف، وأهمها حل اللجنة الإدارية، ووقف السلطة «الخطوات غير المسبوقة» تجاه غزة.

وكان ميلادينوف قبل وصوله إلى قطاع غزة في المرة الأولى، قد عرض المبادرة الخاصة التي يحملها على قيادة السلطة الفلسطينية، قبل تسليمها إلى حماس.

وتأتي وساطة ميلادينوف، وهو أيضا المنسق الأممي لعملية السلام في المنطقة، لإنهاء الانقسام، مع استمرار توقف الوساطات التي كانت تجري بين فتح وحماس، لحل الخلافات السياسية فيما بينهما، والهادفة إلى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي رعتها منذ البداية مصر.

ولم تفصح مصر التي لجأت لاستضافة وفود من حماس من غزة أخيرا، على غير العادة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تهتم باستضافة وفود من حركة فتح، عما إذا كانت تريد التدخل من جديد بين الطرفين بهدف إطلاق جولة جديدة من الحوارات الهادفة إلى تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع على أراضيها وبوساطتها في مايو/ أيار من عام 2011.

ووصل أول من أمس وفد قيادي من حماس، يرأسه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى، ومسؤولون من اللجنة الإدارية الحكومة التي شكلتها الحركة أخيرا، وفجر تشكيلها خلافا قويا لا يزال قائما بين فتح وحماس، إلى القاهرة، لبدء مباحثات جديدة مع المسؤولين المصريين، بعد نحو شهر من عودة وفد قيادي رفيع، برئاسة يحيى السنوار، قائد حماس في القطاع.

وقالت حماس إن وفدها وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث استكمال ومتابعة التفاهمات التي جرت مع مصر خلال الزيارة التي جرت الشهر الماضي.

ووفقا لبيان حماس، فإن الوفد الذي غادر إلى القاهرة يرأسه عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ويضم فريقاً فنياً من وزارات مختلفة.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات الجديدة، التفاهمات السابقة بخصوص الملف الأمني على الحدود المشتركة، بما فيها إقامة المنطقة العازلة، التي شرعت حماس بتشييدها منذ عدة أيام، والاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة.

ويتردد أن من بين التفاهمات التي جرت بخصوص تأمين هذه المنطقة الأمنية العازلة التي تمتد لـ 100 متر داخل حدود القطاع، إنارتها بشكل كامل بإضاءة قوية، من الجانب المصري، بهدف الحفاظ على عدم انقطاع التيار الكهربائي عنها، خاصة وأن الكهرباء في قطاع غزة لا تشهد انتظاما في ساعات وجداول التوزيع بسبب ارتفاع نسبة العجر، وذلك لتمكين مراقبة المنطقة بالكاميرات الخاصة على مدار الساعة، لمنع عمليات التسلل والتهريب.

وعلاوة على استكمال التفاهمات الأمنية، سيجري أيضا استكمال الحديث عن «ملف الاقتصاد»، المتمثل في استمرار شراء الوقود المصري في الفترة الحالية للقطاع الخاصة ومحطة توليد كهرباء غزة، إضافة إلى بحث أفق التعاون التجاري في المرحلة القريبة المقبلة، التي ستعقب فتح معبر رفح خلال فترة الشهرين المقبلين، حسب وعد مصري أعطي لحماس في الاجتماع الذي عقد قبل شهر.

وكان وفد حماس بقيادة السنوار قد توصل إلى تفاهمات أمنية مع القاهرة خلال الزيارة في الشهر الماضي، التي التقى خلالها الوفد بمساعدي محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح. وجرى خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة وقتها، الاتفاق على البدء بعملية «المصالحة المجتمعية» وإنهاء الخلاف مع العائلات التي فقدت أبناءها خلال فترة الانقسام وما قبلها من أحداث، وهو أمر لم يرق لحركة فتح، خاصة وأن اللقاءات جرت بين حماس خصمها السياسي، ودحلان صاحب الخلاف الكبير مع الحركة والرئيس عباس، الذي ينتظر أن تحط طائرته، هذا الأسبوع في مطار القاهرة، للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، لبحث جملة من الملفات السياسية، أهمها ملف المفاوضات التي تضغط الإدارة الأمريكية للبدء بها من جديد، علاوة عن الملف الفلسطيني الداخلي.

وسيكون الرئيس عباس ومساعدوه في القاهرة على الأرجح خلال زيارة وفد حماس الجديد برئاسة مشتهى، لكن من المستبعد أن تعقد لقاءات بين الطرفين هناك.

وحول زيارة الرئيس عباس إلى مصر، قال مجدلاني: «الزيارة تأتي ضمن جولة سيقوم بها الرئيس، تبدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يحضر مؤتمر القمة الأفريقية، التي تمثل أهمية خاصة للدول العربية لا سيما في ظل المحاولات الإسرائيلية لاختراق القارة الأفريقية والتأثير عليها».

وتشمل جولة الرئيس عباس الحالية أيضا تونس وفرنسا ومصر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذه الزيارة معد لها منذ فترة طويلة، بهدف حشد التأييد للقضية الفلسطينية.