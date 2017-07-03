﻿قوات الأمن تسحب سياراتها من الحسيمة والمحتجون لم يعلنوا عن تظاهرات جديدة

الرباط – «القدس العربي» : حملت الساعات الأخيرة إشارات إيجابية لهدوء ممكن في منطقة الريف المغربي، وسحبت قوات الأمن سياراتها من وسط المدينة ولم يعلن ناشطو الحراك الشعبي عن تظاهرات جديدة خلال الساعات المقبلة، بعد توافق ضمني، أجمعت عليه مصادر عدة، بين السلطات والحراك بتخفيف ظاهرة العسكرة وهدنة من الحراك لـ48 ساعة.

وإذا تأكدت هذه الهدنة فإن حلا قد يظهر خلال أيام يبدأ باطلاق سراح المعتقلين وحوارا بين الدولة والحراك، متزأمنا مع وضع جدولة لتنفيذ المطالب التي أججت الحراك، بعد ان تكون الدولة استكملت تحقيقاتها مع المسؤولين عن تأخير تنفيذ مخطط «الحسيمة منارة المتوسط» الذي أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس 2015.

وانسحبت قوات الأمن، يوم الاحد ، من ساحة محمد السادس بالحسيمة التي أطلق عليها الناشطون اسم «ساحة الشهداء» معقل الاحتجاجات المتواصلة بالمدينة منذ أكثر من 8 أشهر، قبل أن تطوقها قوات الأمن وتمنع المتظاهرين من دخلوها منذ أسابيع.

وأطلق نشطاء الحراك اسم «ساحة الشهداء» على الساحة التي عرفت أكبر الاحتجاجات منذ وفاة بائع السمك محسن فكري، حيث كانت قوات الأمن تطوق الساحة في كل احتجاج، وهو ما دفع المتظاهرين إلى تغيير مكان احتجاجهم إلى الأحياء الشعبية بالمدينة.

رفع العسكرة

وقال الناشط المرتضى اعمراشا، أن «رفع العسكرة» عن ساحة الشهداء، جاء بعد دعوات التهدئة لأجل فتح الطريق أمام حل شامل بمنطق «رابح-رابح» ودعا شباب المدينة إلى «التحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر لأجل إنجاح هذه المبادرة التي لن تنتهي إلا بسراح جميع المعتقلين وتنفيذ الملف المطلبي».

وكانت شواطئ مدينة الحسيمة ميدان الاحتجاجات مساء يوم اول امس الاحد وتظاهر المئات من نشطاء الحراك بعدد من شواطئ الحسيمة، أبرزها شاطئ «أفصيحة»، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك وقادته وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وسيليا الزياني. وقال ناشط أن القوات الأمنية لا تزال تحاصر جل أنحاء الحسيمة، وانتقلت إلى محاصرة الشواطئ بعد أن نقل النشطاء حراكهم إلى البحر «السلطة لا تريد إيجاد حل، ولا تريد التحاور، ومع ذلك تضايق على الاحتجاجات»، مؤكدا على أن «الاحتجاج في مركز المدينة بات مستحيلا سواء الحسيمة او امزورن».

وأكد الناشط أنه «تقرر نقل احتجاجات الحراك إلى الشواطئ، حيث شهد شاطئا الصفيحة والسواني مسيرات احتجاجية، وذلك لتفادي الاستفزازات التي يتعرض لها المحتجون من طرف الأمن في المدينة، إلا أنهم فوجؤوا اليوم بتواجد أمني مكثف على الشواطئ رغبة في قمع المسيرات الشاطئية ايضا».

ورفع الشباب المحتجون شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات، مشددين على أنهم لن يقبلوا بحل وسط في قضية الحرية، معلنين مواصلة التظاهر إلى غاية تحقيق ما خرجوا من أجله قبل أشهر من الحين «هي كلمة واحدة .. هاد الدولة فاسدة»، و»ما مفاكينش.. ما مفاكينش»، «سجل يا تاريخ صمود الجماهير.. سجل يا تاريخ إسقاط الخونة»، شعارات من بين عدة رفعها المحتجون الذي طالبوا عموم المواطنين بالمشاركة ودعم «حراك الريف».

واكتفت قوات الأمن بمراقبة الوضع من بعيد وتوثيق الاحتجاج المطالب برفع العسكرة وإطلاق سراح القابعين بسجون الدار البيضاء والناظور والحسيمة، قبل أن تقرر النزول إلى الشاطئ ومحاصرة المسيرة.

المحتجون انتقلوا الى الشواطئ

واستهجنت الناشطة البارزة في حراك الريف، نوال بنعيسى، ملاحقة عناصر الأمن للمحتجين إلى غاية شاطئ البحر وكتبت تدوينة على «الفيسبوك» «والله هزلت… إن فضائح هذه الدولة لا حدود لها، أنظروا قوات درك حربي سيارات وشاحنات الخ… عندما تنظر ترى كل هذا أمام حجرة صغيرة مستعمرة في الريف مستعمرة من الإسبان وتعتقد أن الدولة تشجعت أخيرا وسترد ما سلب منها، ولكن الحقيقة للأسف أن كل هذه القوات موجهة ضد شعب أعزل متظاهر بسلمية، وهنا يجب الوقوف والتمعن في الواقع المؤسف وهو الميزانيات المهولة التي تصرف على هذه القوات من عرق جبين هذا الشعب الكادح الذي يظن أن بلاده تصرف المليارات على هذه الأجهزة لتحميه من مستعمر أو حرب، بينما الحقيقة أن الدولة تهيئ كل هذا للشعب في حالة ما استفاق واستيقظ من سباته وطالب بحقوقه في الوطن يعني أنا شخصيا تمعنت جيدا في الصورة قوات وجزيرة مستعمرة وبين الإثنين شعب يريد العيش فرأيت أننا نحارب ونجيش جيشا بأنفسنا ليحاربنا ويقمعنا» …. #طبعا معادلة صعب حلها وتجد دائماً أن الاستحمار هو الحل دائما».

وانتشرت القوات الأمنية منذ بداية الصباح امس في شواطئ الحسيمة، ترقبا لأي انفلات أمني عقب المسيرة وحولت الصور والفيديوهات التي بثها رواد «فيسبوك» لرجال الأمن مدججين بعتادهم لمكافحة الشغب، وهم يحاصرون المصطافين على شواطئ الحسيمة ويطاردون شباب «الحراك الشعبي» داخل البحر، إلى مادة للسخرية والتندر.

وانتشرت على نطاق واسع صورة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يركض داخل البحر بينما يطارده عنصر من قوات التدخل السريع بلباسه الميداني، وهو بالأكيد ليس مخصصا للسباحة. وفي صورة أخرى ينتصب عناصر الأمن على شكل سور وهم يحاصرون الشاطئ وأحذيتهم العسكرية تغوص في مياه ورمال الشاطئ، بينما يقف قبالتهم شباب بلباس السباحة وهم يبتعدون داخل البحر. وانتشر فيديو يظهر عناصر الأمن وهم يغوصون بأحذيتهم العسكرية داخل مياه البحر يراقبون حركات المصطافين وأغلبهم من الشباب يسخرون منهم. وعلقت إحدى الصفحات المختصة في متابعة «حراك الريف» على الفيديو «بعد تعويم الدرهم.. تعويم الحراك».

واعتبر عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال (معارضة) أن منظر قوات الأمن على شاطئ البحر بالحسيمة، “مثير للسخرية و أشياء أخرى”، وقال الناشط محمد أمزيرن «على شاطئ البحر.. ليس هناك قطع طريق ولا تكسير و لا حماية لاملاك المواطنين.. فلماذا إذن نزلت قوات الأمن للشاطئ؟».

ودوّن المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف «البحر وراءكم والقوات العمومية أمامكم، فليس لكم إلا النصر بالسلمية، والإبداع في سبيل إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق المطالب العادلة». وقال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية «ظهر القمع» في البر و«البحر!»، وكتب الصحافي عبد الصمد بنعباد «التهمة: التجمهر في الشاطئ في شهر يوليوزن السباحة بدون رخصة، تبخيس المخطط الأزرق من خلال إقلاق راحة السمك».

وتساءل نشطاء حول الهدف من إعطاء تعليمات لقوات الأمن والدرك بالنزول إلى الشاطئ والدخول إلى البحر لمطادرة المحتجين رغم أنهم كانوا سلميين، مشيرين إلى أن حتى أفراد الأمن كانوا يضحكون على المشهد اليوم.

تعليقات ساخرة على مواقع التواصل

صفحات الحسيمة وحسابات نشطاء حراك الريف، امتلأت بدورها بصور قوات الأمن على شواطئ الحسيمة، مع تعليقات ساخرة، جاء في بعضها: “لأول مرة بعد الاستقلال.. المغرب في استعداد من أجل تحرير جزيرة النكور من الاستعمار الإسباني”، “وفاة 3 جنود إسبان بجزيرة النكور المحتلة، والطبيب الشرعي كيحلف ويعاود أنهم ماتوا من شدة الضحك”.

وعلق نشطاء آخرون «عندما رأينا هذا الكم الهائل من الأجهزة القمعية في شاطئ الصفيحة اليوم، اعتقدنا أنهم سيحررون جزيرة النكور المحتلة التي تبعد بضعة أمتار من اليابسة، لندرك أنهم قدموا لقمع الريفيين السلميين الذين يطالبون بأبسط الحقوق!”، وكتب ناشط آخر «الدولة قررت تعويم الدرهم والريف قرر تعويم المخزن”.

واعتبرت حنان رحاب البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك بالحكومة)، أن الاحتجاجات في شواطئ الحسيمة «خطأ كبير وتعد على حرية المصطافين، وضرب لجزء أساسي من اقتصاد المنطقة».

وكان يوم الاحد يوم التظاهرات التضامنية مع حراك الريف في عدد من المدن الأوروبية وشارك الآلاف من المغاربة المقيمين بأوروبا في مسيرات وصفت بالحاشدة والمفاجئة حيث نظمت لجان التضامن مع فعاليات حقوقية دولية بكل من العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الإسبانية مدريد، مسيرات ضخمة من أجل التضامن مع المطالب الاجتماعية لحراك الريف والمطالبة الفورية بتحرير جميع المعتقلين ورفع الحصار الأمني على منطقة الريف وتضامنت الجالية المغربية في هولندا مع «حراك الريف»، حيث اجتمع العشرات من النشطاء للتعبير عن استيائهم من تعامل الدولة مع مطالب الحراك وقمع المتظاهرين واعتقال قياداتهم.

وردد النشطاء في كل من إسبانيا وفرنسا وهولندا شعارت تطالب بإسقاط العسكرة عن منطقة الحسيمة «الريف قرر إسقاط العسكرة»، وأخرى مناهضة للفساد والرشوة «باركة باركة من الرشوة والفساد.. راكم شوهتو البلاد»، كما رفع المتظاهرون شعارات «يا المخزن حذاري كلنا الزفزافي» فيما جدد النشطاء التأكيد على سليمة الاحتجاجات الريف ومطالبها العادلة.

وتعد مسيرات امس الأضخم منذ انطلاق حملة التضامن بعواصم الدول الأوربية، إذ تعتزم لجان الدعم الدولية لحراك الريف خوض أشكال احتجاجية بمختلف العواصم الأوروبية للضغط على السلطات المغربية من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك. وينظر عدد من المتتبعين إلى أن معركة الحراك الشعبي بالريف انتقلت بقوة إلى عواصم الدول الأوروبية، بعدما تم قمع الحراك في الداخل، حيث أصبح عدد من النشطاء ينتظمون بشكل دوري في اجتماعات يومية تحت غطاء لجان الدعم الأوروبية لحراك الريف.

مغربيات ضد الاعتقال السياسي

وتنظم ناشطات مغربيات خلال الاسبوع الجاري «أسبوع التضامن النسائي مع المعتقلين» تحت شعار «مغربيات ضد الاعتقال السياسي»؛ وذلك تضامنا مع معتقلي الحراك الشعبي في الريف.

وتشكلت لجنة التضامن مع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في الأسبوع الأخير من شهر ايار/ مايو الذي شهد حملة اعتقالات لقادة الحراك البالغ عددهم قرابة 140 شخصا، «تحسنت».

وأطلقت اللجنة حملة دولية للتعريف بقضية «معتقلي الحراك الشعبي في الريف»، والمطالبة بإطلاق سراحهم، تحت وسم «International Campaign of Solidarity with Hirak Rif»، إلى جانب حملة نسائية مماثلة أطلق عليها اسم «Women against political detention».

وكتبت سارة سوجار إحدى الناشطات المدنيات على صفحة الحملة النسائية أنه سيتم تنظيم وقفة وطنية نسائية يوم الثامن من تموز/ يوليو الجاري، مع وقفات محلية موازية في الوقت نفسه على مستوى مختلف المناطق، «تأكيدا على انخراط النساء الواعي والجاد في حراك الريف، وتضامنا مع عائلات المعتقلين والمعتقلات».

وأضافت «المغربيات سينتفضن ضد «الحكرة» وسيطالبن بجميع الحقوق المشروعة جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب»؛ على أن تتم الدعوة إلى لقاءات محلية لـ«التعبئة وتوسيع نقاش الفكرة»، وزادت: «نتمنى انخراط الجميع، من القوى السياسية والنقابية والجماعية ومجموع أبناء وبنات الشعب».