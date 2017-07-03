﻿حبس ابنة القرضاوي وزوجها واتهامهما بتمويل «الإخوان»

القاهرة ـ «القدس العربي»: أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس عُلا يوسف القرضاوي، ابنه الداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها القيادي في حزب «الوسط» حسام خلف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، باتهامهما بتمويل جماعة الإخوان المسلمين».

وأسندت النيابة إلى ابنة القرضاوي وزوجها عدداً من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة «إرهابية»، «أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

ووفق الاتهامات كان «الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك».

وتضمنت قائمة الاتهامات كذلك تمويل تلك الجماعة ومعاونتها على تنفيذ أغراضها «الإرهابية» ضد الدولة ومؤسساتها. وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت، أمس الأول الأحد، القبض على حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب «الوسط» وزوجته عُلا يوسف القرضاوي في الساحل الشمالي بتهمة دعم تحركات جماعة «الإخوان»، والتحريض على قلب نظام الحكم، قبل أن تنقلهما إلى القاهرة، لتبدأ نيابة أمن الدولة التحقيق معهما.