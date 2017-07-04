﻿مستشار خامنئي للشؤون العسكرية: أمريكا والسعودية تعدان لفتنة جديدة في الخليج

لندن ـ «القدس العربي»: قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والصهاينة يعدون لفتنة جديدة في الخليج للتغطية على هزائمهم في العراق وسوريا.

ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الرسمية الإيرانية، حذر كبير مستشاري للقائد العام للقوات المسلحة الإيراني، اللواء يحيى رحيم صفوي من احتمال وقوع فتنة جديدة على ضوء الخسائر التي تكبدتها كل من أمريكا والسعودية والصهاينة في العراق وسوريا، يثيرها التحالف نفسه في منطقة الخليج.

وأشار صفوي في تصريح له أمس (الإثنين) إلى عملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة وأن هزيمته على وشك النهاية، وزعم أن القضاء على التنظيم الإرهابي يعد بمثابة هزيمة لتحالف أمريكا والسعودية وتركيا والأردن وقطر والصهاينة.

ولفت النظر إلى أن الأمريكان لن يتركوا العراق عقب هزيمة تنظيم الدولة، مضيفاً أن الهزائم التي تكبدتها أمريكا والسعودية والصهاينة في العراق وسوريا تنبئ باحتمال وقوع فتنة جديدة من قبل هذا التحالف في منطقة الخليج.

وأشار اللواء صفوي إلى الموقع الجيو ـ سياسي المميز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، مصرحاً أن إيران بموقعها الإقليمي الهام قادرة على أن تلعب دوراً مصيراً في تأسيس التكتلات الإقليمية الاقتصادية والسياحية والسياسية، وتفعيل المجالات الجيوسياسية المجاورة لها وتعزيز العملية السياسية في هذا الإطار.

وزعم أن هزائم التحالف الأمريكي والسعودي والتركي والقطري والأردني في قضايا العراق وسوريا كانت مكلفة بشكل كبير بالنسبة للأمريكان والسعوديين، وأنها أدت إلى تقويض الثقل السياسي للسعوديين؛ مضيفاً أن هزيمة السعودية في حربها ضد اليمن كانت مشينة، وأنه الرياض تسعى وبدعم أمريكي وبريطاني وصهيوني إلى تأسيس ما يسمي بـ «حلف ناتو عربي».

وشدد القيادي العسكري الإيراني على الثقل الجيو ـ سياسي الإيراني الممتد من غرب آسيا إلى شمال أفريقيا، بما يشمل العراق وسوريا وفلسطين المحتلة والأردن وليبيا وتونس والمغرب، فضلاً عن المشاريع الإنمائية بما فيها تطوير شبكة السكك الحديدية والنفوذ السياسي الإيراني ونقل الغاز والنفط عبر العراق وسوريا إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تصدير ما لا يقل عن 20 مليار دولار بضائع وخدمات إلى العرق؛ مبيناً أن ذلك يشكل فرصاً إيجابية) لإيران، وأنها متاحة لهم بسهولة.