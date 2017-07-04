﻿هرتسوغ: زرت مع نتنياهو قادة في العالم العربي

الناصرة – «القدس العربي»: تجرى اليوم الثلاثاء في إسرائيل الانتخابات داخل حزب « المعسكر الصهيوني»، أكبر أحزاب المعارضة، لانتخاب رئيس. وضمن الأحاديث التي سبقتها قال رئيسه الحالي يتسحاق هرتسوغ إنه قام سوية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بزيارة ولقاء زعماء بارزين في العالم العربي.

ويتنافس على رئاسة الحزب سبعة مرشحين منهم الرئيس الحالي هرتسوغ، لكن التكهنات تشير الى عدم فوز أي من المرشحين بـ 40% من الأصوات، النسبة المطلوبة للفوز، ولذلك يتوقع اجراء جولة ثانية يوم الاثنين المقبل. في هذه الأثناء، جرت مساء أمس، مواجهة مفتوحة بين المنافسين على رئاسة الحزب، أدارها الصحافي دان مرغليت، وتم نقلها في بث مباشر على صفحة حزب العمل على الفيسبوك.

وكشف هرتسوغ خلال المناظرة أمس، انه زار مع نتنياهو قادة في العالم العربي، وتابع مفاخرا «التقيت بقادة لم ترهم عين إسرائيلية».

هرتسوغ الذي كشف قبل شهور انه شارك ونتنياهو في لقاءات سرية مع الرئيس المصري والملك الأردني، قال إن الحديث دار خلف الكواليس عن انضمام لحكومة نتنياهو شريطة البدء فعلا بتسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأضاف «لقد تواصلت الاتصالات والمداولات حتى أدخل نتنياهو الى الغرفة رفاقه السياسيين الحاليين من اليمين المتطرف وعندها تبين أنه جبان».

وقال هرتسوغ إنه ليس مستعدا اليوم للقيام بأي خطوة من جانب واحد، كجزء من دروس الانسحاب من غزة عام 2005. وحسب أقواله هناك تحالف بديل في متناول اليد، زاعما انه «بالعمل الصحيح يمكن تفكيك ائتلاف نتنياهو».

وذكر منافسه النائب اريئيل مرعليت بالإفادة التي أدلى بها في الشرطة في قضية الغواصات، وقال إنه «يجب العمل ضد فساد نتنياهو».

وقال متنافس وهو الجنرال في الاحتياط عضو الكنيست النائب عمر بارليف إن نتنياهو يعطي الشعور بأنه يحافظ على الجمهور، لكنه عمليا يخيفه. وتابع في دعايته الانتخابية « انا أقول: نحن من يحافظ عليكم ويمنحكم الأمل».

وقال النائب عمير بيرتس وزير الأمن الأسبق صاحب الحظ الأوفر بالفوز إن «المطلوب هو إعطاء شعور لمصوتي الليكود بأننا نوفر بيتا لهم. لقد فعلت مثل هذا الأمر في السابق، وفي سنة 2006 انتصرت على نتنياهو في كل حصون الليكود».

وقال المرشحون إنهم لا ينوون الدخول الى حكومة وحدة مع نتنياهو ولن يجلسوا فيها في المستقبل. وقالت المرشحة دينا ديان لهم: «لا تلتزموا ولا تعرضوا أنفسكم للإهانة. يجب ان نكون واقعيين».

بيرتس فقط هو اليساري

وتعتبر المعلقة الحزبية ابيراما جولان، في «هآرتس»، انه حسب كل الدلائل، يبدو ان عمير بيرتس هو الرائد في المنافسة على رئاسة حزب العمل، ولكن من المؤكد انه قد تجري جولة ثانية بينه وبين الوزير المستقيل آبي غباي.

يشار الى أن «المعسكر الصهيوني» الطبعة الأخيرة لحزب «العمل «خسر السلطة لليمين للمرة الأولى في 1977 ولم يعد للسلطة الا لعامين في فترة ايهود باراك (1999-2001)، ومن وقتها تتراجع قوته في المعارضة في ظل توغل يميني واسع وعميق في اسرائيل.

وتدعو جولان قادة «المعسكر الصهيوني» للتخلص من الوهم أن العرض الليبرالي – اليميني اللين تحت قناع الاشتراكي – الديمقراطي سيقود الى السلطة مجددا. وتتابع «فرصتهم الوحيدة للبقاء تكمن في إقامة يسار حقيقي، مثل حزب العمال البريطاني، الذي تخلص أخيرا من بقايا البليرية المدمرة (البليرية – نسبة الى نهج رئيس الحزب السابق توني بلير). وعلى غرار جيرمي كوربين، فإن بيرتس فقط برأيها هو الذي يعرض مواقف واضحة لليسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومثل كوربين، فان بيرتس ليس نجما «منعشا»، وإنما سياسي يمتلك الكثير من التجربة، والإنجازات والأخطاء. وتعتقد ان حزب العمل يحتاج له لأن التغيير في المجتمع الاسرائيلي، الذي يفسده اليمين العنيف حتى الأساس، يمكن ان يتحقق فقط إذا أزالت هذه الحركة السياسية – شبه الضائعة، الأقنعة وبدأت بالتحدث بلغة اليسار الحقيقي. وخلصت الى القول عن بيرتس الشرقي الأصل «هذه هي لغة الرجل من مدينة سديروت، صاحب اللهجة الشرقية والإيمان غير المساوم بالمساواة والسلام والعدالة الاجتماعية».