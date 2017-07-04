﻿هل يفجر خندق طوز خورماتو صراعاً بين البيشمركه والحشد الشعبي؟

صلاح الدين ـ «القدس العربي»: تشهد مدينة طوز خورماتو جنوب كركوك اجواء من التوتر والتشنج بين قوات «الحشد الشعبي» و«البيشمركه» الكردية، على خلفية قيام الأخيرة بحفر خندق حول المدينة، دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

ورفض القيادي في «الحشد الشعبي» والنائب في البرلمان، كريم النوري، قيام «البيشمركه» بحفر خندق حول طوزخورماتو، عادا اياه «تجسيد لسياسة فرض الامر الواقع، وله اهداف سياسية، منها التهيؤ لاجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم».

واتهم «البيشمركه» بـ«افساد الانتصار الكبير في الموصل»، متسائلا عن سبب تزامن حفر الخندق مع زيادة الخناق على تنظيم «الدولة الإسلامية» وقطع الإمداد عنه ومسك الحدود مع سوريا.

ودعا النوري، خلال مقابلة متلفزة، «الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى توجيه محافظ كركوك، القيادي في الاتحاد، نجم الدين كريم، إلى عدم التصرف بشكل خاطئ خارج الدستور في القضايا الحساسة في كركوك، كونه يمارس دورا خطيرا في اثارة الاجواء والمشاكل بين الكرد وبغداد».

وبين أن «حفر البيشمركه لهذا الخندق مخالف للقانون كون المنطقة تعود إلى محافظة صلاح الدين وليس للاقليم».

وشدد النوري على أن «الحكومة لم تهمل تحرير الحويجة وأن خططها تقضي بتحرير الموصل اولا ثم الانتقال بعدها إلى تحرير المدن الاخرى، مثل الحويجة وعانة وراوة والقائم وتلعفر، والقيادة هي التي تقرر هذه الامور».

وطالب، القادة الكرد بـ«التركيز على القضاء على داعش في هذا الوقت، وأن لا تكون هذه الخنادق فرصة لاثارة المشاكل بين العرب والكرد».

وعن احتمالات المواجهة بين «البيشمركه» و»الحشد»، ذكر النوري أن «اية مواجهة مع غير داعش مرفوضة الان».

وأضاف أن «سياسة القضم وضم المناطق وترسيم الحدود بالدم والسيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة داعش وحفر الخندق في المناطق المتنازع عليها، هو امر مرفوض، ويؤكد وجود جهات تريد الاستفادة من وجود داعش».

وأعتبر أن «حفر الخنادق سيزيد من اجواء التوتر ويعمق ازمة فقدان الثقة بين المكونات ويعقد المشهد السياسي وقد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة»، مضيفا: «لا نريد التهديد ولكننا نمتلك القدرة على حماية العراق والمناطق الكردية».

ومن جانبه، نفى القائد في «البيشمركه»، ريبوار علي، أن «يكون للخندق اغراض سياسية، مؤكدا ان تنظيم الدولة لم ينتهِ بل ما زال موجودا، رغم انه ضعف وتعرض إلى هزائم في الموصل، بدليل ان التنظيم شن اربع هجمات كبيرة على قواطع البيشمركه في كركوك خلال الشهر الماضي فقط، كما يشن حرب عصابات على العديد من المناطق».

وأكد أن «الخندق ضرورية لحماية مدينة طوزخورماتو، والمكونات الموجودة فيها»، منوها إلى ان طرح ردم الخنادق تتم مناقشته بعد الانتهاء من وجود دتنظيم الدولة في الموصل والحويجة».

وأشار إلى «قدوم القيادي في الحشد، هادي العامري إلى كركوك قبل اكثر من سنة والاتفاق على تحرير الحويجة ولكن ذلك لم يحصل، ولو تم ذلك، لما كانت هناك حاجة لحفر الخنادق في الطوز».

وكان آمر اللواء 11 من قوات «البيشمركه»، العميد صديق محمد، أعلن عن استقدام قوة كبيرة من البيشمركه إلى منطقة الطوز لتعزيز دفاعاتها، مؤكدا مواصلة حفر الخندق، والاستعداد لصد أي هجوم يستهدف طوزخورماتو.

يذكر أن منطقة طوز خورماتو جنوب كركوك، تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين الكردية والاتحادية، ويسكنها العرب والكرد والتركمان. وسبق أن شهدت اشتباكات بين قوات «البيشمركه» والحشد الشعبي لعدة مرات. وجرى عقد اتفاقات بين الطرفين على حل الخلافات وضبط الاوضاع الامنية، لكن التوتر والتشنج ما زال يخيم على المنطقة، كانعكاس للخلافات السياسية بين حكومتي بغداد واربيل.