قطر ودول الحصار: أزمة عابرة أم فراق؟
رأي القدس
سلّم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية تحتوي ردّها الرسمي على 13 «مطلباً» قدّمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وذلك بعد يوم واحد من انتهاء المهلة ثم تمديدها ليتمكن الوسيط الكويتي من إطلاع الدول المعنيّة على الردّ القطري واستلام جوابها عليه.
المهلة الجديدة والردّ القطري والتحرّك الكويتي خطوات قد تعكس رغبة في وقف التصعيد، وربما يمكن قراءة ذلك في تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي هوّن من احتمالات تصعيد الأزمة قائلاً إن البديل ليس التصعيد بل افتراق الدروب.
إحدى الإشارات المهمّة أيضاً بهذا الاتجاه، اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعماء خليجيين، و«إبداء قلقه» من استمرار الأزمة، وتركيزه على أن «تمويل الإرهاب هو القضية الأساسية»، وهو «مطلب» من ترامب موجه لدول الحصار باختصار مطالبها التعجيزية الثلاثة عشر والاكتفاء بالحديث عن «تمويل الإرهاب»، وهي نقطة يمكن أيضاً أن تكون موضع جدال وتفاوض لأن الواضح أن مفهوم ترامب لـ«الإرهاب» يدور في دائرة مفهوم إسرائيل له، ويقصد منه، بالتحديد، دعم حركة «حماس»، لأن مطّه أكثر من ذلك (ليتضمّن مثلاً رغبات الإمارات والنظام المصري في «تلبيس» تهمة الإرهاب إلى الإخوان المسلمين وكل تيارات الإسلام السياسي) سيتعارض مع تعريفات «الأمم المتحدة» والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وسيكون هناك أخذ وردّ في إمكانيات اعتماده بين وزارتي الخارجية والدفاع والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
تركيا، التي هي إحدى الأطراف الفاعلة في الأزمة الخليجية الراهنة، تحدّثت بدورها بلسان الناطق باسم حكومتها نعمان قوتولموش الذي قال إنه في حال تفاقم الأزمة فإن فاتورة ذلك لن تقتصر على بلد واحد وإنما على كافة بلدان المنطقة، وهو قول يثبت حقيقة موضوعية لا يمكن أن تغيب عن رؤية أصحاب الحلّ والعقد في دول الحصار.
يضاف إلى كل ذلك أن دول الحصار قامت عمليّاً، عبر إقفالها الحدود البرية والجوّية وقطع علاقاتها الدبلوماسية وإجراءاتها الشديدة القسوة ضد القطريين (وكذلك السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المتضرّرين) باستخدام أشدّ درجات الضغط وباتت، بعد صعودها إلى أعلى السلّم، مضطرّة إما للنزول بعض الدرجات لتراعي بعض مصالحها المتضررة ولترأب الصدع السياسي الكبير الذي صنعته، وإما إلى إعلان الحرب على الدوحة، وهو خطّ جيو استراتيجي أحمر لا يمكن عبوره (حتى لو كان على سدّة الرئاسة الأمريكية شخص مثل ترامب!).
يمكن، على رغم التحليل الآنف، التقاط إشارات قراءة معاكسة، ومن ذلك «الحرد» السعودي من التدخّل الألماني لصالح قطر والذي عبّر عن نفسه بامتناع الملك سلمان بن عبد العزيز من حضور قمة الدول العشرين، بل إن تصريح قرقاش نفسه المذكور أعلاه قرئ كتلميح إلى أن التصعيد يتجه نحو إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، ولكنّ هذا القرار، في الحقيقة، مثل باقي الإملاءات، ليس إلا طلقة، تطلقها دول الحصار، في القدم، لأنها ستعرّض المجلس كلّه لخطر الزوال فالكويت وعُمان، وهما الطرفان غير المشاركين في الحصار، ستعتبران ذلك إعلاناً لتسلّط دول الحصار على قرار المجلس وإقصاء لهما وربّما اعتبرتا القرار موجّها ضدّهما أيضاً وليس ضد قطر فحسب، على مبدأ أكلت يوم أكل الثور الأبيض!
باختصار، طالت الأزمة أم قصرت، فإن مصير الصاعدين إلى أعلى السلّم الموسيقي الهبوط.
رأي القدس
الآن فصاعدا سيصبح وصف “العدو الصهيوني ” تهمة تستدعي العقاب”؟؟. الخلل نتج عن تلك المعادله : جهل + بترودولار + حكام صنعتهم بريطانيا وتحميهم وتتحكم في قراراتهم وتمتص ثرواتهم أمريكا = كوارث
تمنيت أن يكون الرد بورقة بيضاء !
ومع هذا فقطر لن تتنازل مبادئها لأنها ليست بحاجة لجيران السو, ولتبقى قطر كعبة المضيوم كما أراد لها مؤسسها
ولا حول ولا قوة الا بالله
غريب
لماذا لا يوجد تسريب ؟
هذا دليل على أن من يسرب الرسائل ليست قطر ولا الكويت ولا حتى سلطنة عمان البعيدة عن مشاكل العربان
ولا حول ولا قوة الا بالله
مع شديد الاحترام لمصادركم المعرفية لا اعتقد ان هنالك تشخيصا دقيقا للازمة . هل هي ازمة خليجية حقا ام شيء اخر. اذا استعرضنا كل ادعاءات معسكر الحصار نراها ترهات تافهة وهزيلة مضحكة مثلا مصر التي تدعم وتستضيف الحوثيين تتهم قطر بدعم الحوثيين وهي التي بعثت خيرة قواتها لمحاربة الحوثيين بينما رفضت مصر علنا المشاركة.
الامارات مركز عشرات الالوف من الشركات الايرانية وثلاثين مليار دولار تجارة وفي عز الحصار الامريكي تطالب قطر ببتر العلاقة مع ايران , اشياء مضحكة. اذن ما هي الحكاية؟ في راي ان افتعالية الازمة يدل على حقيقتها .ازمة مكر وليست ازمة قطر. هناك شيء جلل يجري تنفيذه ويراد له ان بمر بهدوء وبدون شهود وازعاجات الاعلام – الجزيرة. في قرائتي انها صفقة القرن. التطبيع الكامل مع اسرائيل وفتح ابواب الخليج لها وتحسبا لمعارضة شعبية يجب اسكات الجزيرة بينما تتكفل الاجهزة الاخرى باسكات كل الاصوات الاخرى مراجع دين ودنيا واقتصاد..الخ القضية اعتقد هي حماس والجزيرة وكل الباقي ترهات. بعثوا دحلان ليتكفل بحماس وغزة بقت الجزيرة.لاحظوا التقييد على الفكر الحر حتى تخطى خيالات جورج اورويل في تعبيره “شرطة التفكير” التجريم ليس فقط على قول او عمل انما حتى على عاطفة او ربما اهة او نظرة عين. وبما ان اهل الحل والعقد عند دول الحصار ليسوا اغبياء ولا بهلاء ولديهم المئات من المستشارين والبحاثة كما تبين في تسريبات العتيبة فلم اذن كل هذه الترهات والسخافات؟انه لخلق حاجز دخاني لاخفاء الهدف الحقيقي smoke screen or diversion. لاحظوا دحلان ينشط لقلع غزة البائسة وفي نفس الوقت ترسوا اكبر باخرة في العالم في حبفا كهراوة فاختاروا يا غزاويين بين جنة دحلان او هراوة اسرائيل والحاملة الامريكية ونفس الرسالة موجهة لحزب الله ولكن ايران ستتكفل بتوفير الجنان والايعاز هنا ولكن من باب الحيطة عسى ولعل فهناك الهراوة الامريكية الاسرائيلية
كان الله في عون قطر واهلها
اللهم فرق بينهم وشتت شملهم واجعلنا نشوف يوم فيهم!
عاثوا في الاوطان ارهابا وخرابا ودمرو سوريا والعراق. بلادهم ستدمر عل ايديهم وسوف اشمت بهم شر شماتة!
المجلس خلق ميت ونهايته الاندثار والتحلل هذا المجلس العربجى هو الابن المدلل لجامعه الدول العربيه كلاهما من نسل وجين واحد كلهما بنيا لكى يكونا ملتقى للدردشه مكان لتبادل القبل والمصافحات الحميمه وفى نفس الوقت ايديهم على الخناجر و مستعدون لطعن بعصهم البعض من الخلف او الامام ما تفرق عندهم.
على قطر ان تنى بنفسها وتتكل على الله وتبحث عن حلفاء يقفون ويتفاعلون معها فى السراء والضراء وان تشاركهم الانفتاح والتحرر الاقتصادى والسياسى والادارى ويكون اتحاد اى كان نوعه اتحاد او سوق مشترك يعود بالنفع للجميع وتترك الامارات والسعوديه يلهثون وراء الاحلام ولاهوام الضايعه وفى نفس الوقت تحتفض بعلقاتها الحميمه مع عمان والكويت وسوف نراى ان هذا من احسن الخيارات اذ لم يكون اصوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (قطر ودول الحصار: أزمة عابرة أم فراق؟)
بالرغم من دموع التماسيح التي تهرقها امريكا على الوحدة الخليجية فان تحريضها على قطر روحه اسرائيلية متغطرسة لا ترى مكانا في معادلة الاقليم العربي،لمن يشتم منه رائحة مناقشة طموحاتها المتهورة والتي لا ترى مكانا لمن يتمرد على هذه الطروحات المستفزة.وزعماء دول الحصار الاربعة لا ترى بأسا في تشديد الحصار على قطر وردها الى بيت الطاعة الامريكي الذي املاه ترامب في قمم الرياض ما دام ذلك في مصلحة حماية تأبيد عروشها وكتمها انفاس شعوبها.
وربما يكون بعبع حراك الربيع العربي هو الذي يجعل الجميع يفكر في تخفيف الضغط على الشعوب العربية في الجيرة الاسرائيلية ؛لان الضغط الزائد عن حده قد ينقلب الى ضده،والذي قد يكرن انفجارا يقلب كراسي الجميع.
طموح اسرائيل هو ان يصبح الجميع بوقا هستيريا لقمع حماس واخواتها في المقاومة الفلسطينية المجاهدة، ووصم هذا الجهاد بالارهاب. ولكن حماس دخلت الى قلوب الملايين العربية الاسلامية، ومن الاستحالة نزعها من هذه القلوب وكلما زاد توجه بعض زعماء العرب نحو طموح اسرائيل تجذرت حماس في قلوب شعوبهم. وهذه المعادلة تقض مضاجع محاصري قطر،ولذلك فربما ينزلون عن بعض درجات الشجرة التي صعدوا اليها في لحظة انفعال غير مقدر للعواقب.وربما يركبون رؤوسهم ويستمرون في التصعيد. وصمود قطر ضد هذا التصعيد الاهوج من الرباعي العربي، ليس سهلا.
وفي النهاية فانت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. والحقيقة الاكيدة فان رصيد اسرائيل في قلوب شعوب العرب والمسلمين هو دون الصفر، ووجودها المتغطرس اللقيط الغاصب هو مسألة وقت.ويسألونك متى هو فقل عسى ان يكون قريبا.
على الدول المحاصرة لقطر ان تاخذ بالمبدأ القائل: الرجوع الى الحق خير من التمادي على الباطل!
طالما الدول الحصار ملتزمون بمطالبهم التعجيزية ولانرى الافق نحو نوع من الانفتاح او الانفراج , اذا اعتبرها بان الهدنة او اختيار قطر كدولة خارج مجلس التعاون الخليجي بالهدنة او التريث النائم لطبول الحرب ! لان المشكلة في الاساس هي قلب النظام وتعكير النهضة والتقدم التي تشهدها القطر خلافا لمثيلاتها في الخليج العربي .
في الحقيقة ، و كما هي الأمور سائرة اليه. ، فإن من اطلق طلقة على قدمه ، و منذ اليوم الاول ، هي ما تسمى بدول الحصار ، التي استعملت و بطيش صبياني كل كروتها دفعة واحدة منذ أول يوم ، واستمرت في تخبطها المراهق في كل يوم من ايامها.
و توجتها بقائمة مطالبات و سقف زمني للرد تدل على الخبل الذي وصل اليه القوم !
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على العكس من ذلك، تصرفت قطر بنبل الكبار و شهامة الفرسان و حرفية المحترفين و دهاء الحكماء مع عصا اعلامية جبارة هي قناة الجزيرة التي تنطبق عليها الصفات التي تنطبق على الدولة التي تأويها و تستضيفها و تمولها و تحميها !
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Yes at the end these countries who are sieging QATAR will admit being criminals , idiots and racketeers.