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الجزيرة تطلق حملة للمطالبة بحرية الصحافة رداً على مطالب دول الحصار بإغلاقها 

Jul 03, 2017
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2 تعليقات

  1. نعم لحرية الرأي في الوطن العربي و العالم
    من الجزائر نعم لإعلام حر
    و شكرا لشبكة الجزيرة

  2. اننا ندعم الجزيرة بكل الوسائل ضد عمليات كم الأفواه، والتعمية الإعلامية، نعم لحرية الصحافة، نعم لهدم اصرحة التعتيم
    هناك من يريد ان يبقى عالمنا العربي تحت بسطار العسكر، وأحمال “الرز″ . لا نريد عسكرا ولا رزا، زادنا هو حريتنا مع الخبز والبصل والزيتون، والجزيرة ستبقى سيدة الشاشات العربية وعروس بحر الخليج. رغم الداء والأعداء والانواء

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