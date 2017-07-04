الإقليم الكردي يستدعي القنصل الإيراني احتجاجا على قصف مناطق حدودية

(الأناضول): استدعت حكومة الإقليم الكردي شمالي العراقي، مساء الاثنين، القنصل الإيراني لدى أربيل، مرتضى عبادي، وسلّمته احتجاجا على قصف قوات بلاده لمناطق حدودية في الإقليم.

واستنكرت حكومة الإقليم في بيان لها، القصف على مناطقها الحدودية مع إيران، داعية طهران إلى أن “تكف عن التعدي على الناس المدنيين” وأرض الإقليم.

وتابع البيان “حكومة الإقليم استدعت القنصل الإيراني العام في الإقليم، وسلّمته رسالة عبّرت فيها عن رفضها للقصف لكي يرفعها إلى عاصمته (طهران)”.

وأمس الاثنين، قصفت المدفعية الإيرانية على مدى ساعات، مناطق “جومان” التابعة لمحافظة السليمانية على حدود إيران، وهو ما أوقع إصابات في صفوف المدنيين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وغالبا ما تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية في الإقليم بحجة استهداف مسلحي “البيشمركة” التابعة لـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني” في المنطقة الحدودية، ما يسفر عن قوع ضحايا بين المدنيين.