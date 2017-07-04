مسؤول مغربي يعلن إجلاء “نسبي” لقوات الأمن من مناطق بإقليم الحسيمة

الأناضول: أعلن فريد شوراق، المحافظ الجديد لإقليم الحسيمة، شمالي المغرب، إجلاء قوات الأمن “بشكل نسبي” من بعض مناطق المدينة التي تشهد “حراك الريف” منذ أكثر من 8 أشهر.

وفي ندوة بمدينة الحسيمة، الثلاثاء، قال شوراق الذي تم تعيينه منذ أسبوع في منصبه، إن “السلطات اتخذت قرار إجلاء قوات الأمن من مدينة امزورن ومن ساحة محمد السادس بالحسيمة بشكل نسبي”.

وأضاف شوراق أن “الإخلاء النسبي أتى بعد توجيهات من العاهل المغربي محمد السادس (..) وهذه إشارات عميقة، أتمنى أن يتم التقاطها”.

وأشار إلى أن “السلطات ستعتمد إجراءات أخرى إذا تم التقاط هذه الإشارات من طرف الجهات الأخرى (نشطاء الحراك)”.

والسبت الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في برنامج تلفزيوني، إن “أزمة الريف طالت، ولابد لها من نهاية، عبر مدخلين سياسي وتنموي”.

وكشف أن الحكومة، من خلال وكالة “تنمية الشمال” (حكومية)، أطلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 مناقصة لإنجاز مشاريع تنموية في الإقليم.

وحيا العثماني الاحتجاجات، التي يشهدها إقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلاً: “أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية”، وفي الوقت نفسه وجه التحية لقوات الأمن، وقال إنهم “تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار”.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.