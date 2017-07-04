الحكومة الفلسطينية تشكل فريقاً وطنياً لترسيم حدود فلسطين البحرية

(د ب أ): أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تشكيلها فريقاً وطنياً لترسيم حدود فلسطين البحرية بالتواصل مع الدول المجاورة التي تربط فلسطين بها حدود بحرية.

وقالت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ، إن الخطوة ستتم “استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولعضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية والإعلان الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 أغسطس /آب 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وحثت الحكومة الدول والمؤسسات والشركات على عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين، بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الحكومة أن أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية دون التنسيق يعد، “انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.