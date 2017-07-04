هكذا تحول حفل زفاف في لبنان الى مأساة (فيديو)
Jul 04, 2017
لندن – القدس العربي
تحول حفل زفاف في لبنان الى مأتم ومشهد مأساوي بعد أن تسبب الرصاص الطائش من أحد المحتفلين بإصابة المصور الذي كان في العرس المقام في بلدة “بتغرين” في قضاء المتن بجبل لبنان.
وحسب الفيديو الذي شاهدته “القدس العربي” وتداوله النشطاء في لبنان فان أحد الحضور يظهر وهو يطلق النار في الهواء “ابتهاجاً”، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة على سلاحه الذي شهره عالياً، فما كان منه إلا أن أصاب مصور الزفاف ويدعى ريمون مجاعص.
ولم تنته القصة هنا، بل عمد مناصرو مطلق النار إلى التعدي على طاقم المستشفى الذي نقل إليه المصور الجريح ليل الجمعة السبت، دون معرفة تفاصيل الاعتداء.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنه تم توقيف المدعو جوزيف صليبا (مطلق النار) من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن.
ما هذا التخلف؟ أطلاق الرصاص في الأفراح قمه التخلف الإنساني (العربي)،،يا ليت يطلق نحو وجهته الصحيحه،،الرصاص في لبنان موجه إلى صدور اللاجئين السوريين في ظل حكم أهل الممانعه والمقاومه،،
سنوات ضوئيه من التخلف ،،الله المستعان
بصراحة انا لاافهم هذه الظاهرة المقرفة ابداً!؟ ما علاقة الزفاف باطلاق النار؟ وما هو الجميل او المفرح او الابتهاج بسماع هذا الصوت العالي الذي يطرش الاذان الناتج من اطلاق الرصاص؟ ثم هؤلاء الم يسمعوا او يروا في حياتهم كم من انسان قتل بسبب هذا العمل الطائش؟ الم يروا كم مرة تحول الزفاف الى عزاء؟ متى سينتهون من هذا الامر؟ لماذا الدولة لاتمنع هذا العمل القبيح؟ الى متى هذا التخلف الذي لامعنى له؟