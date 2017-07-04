شركة طيران تخطط لرحلات رخيصة.. لكنَّ السفر “على الواقف”!

شركة طيران تخطط لرحلات رخيصة.. لكنَّ السفر “على الواقف”!
Jul 04, 2017
لندن – القدس العربي
تخطط شركة “فيفا كولومبيا” لاطلاق رحلات جوية تجارية على متن طائرات ليس فيها مقاعد، حيث يظل الركاب وقوفاً طوال الرحلة، وذلك في محاولة لخفض تكاليف السفر.
ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، حيث من المتوقع أن تستوعب الطائرة عدداً أكبر من المسافرين في كل رحلة، وفتح مجال السفر جواً للطبقة العاملة من الكولومبيين أو الراغبين في السفر لقضاء الإجازة من دون تكلفة كبيرة.
وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الشركة التي تقدم رحلات طيران اقتصادية أعلنت أخيراً أنها أضافت 50 طائرة من طراز إيرباص 320 لأسطولها، حتى تستغل السوق السياحية المتنامية في بلادها.
فكره سخيفه ومرفوضة،،تجاريه بحته لزياده المبيعات ولكن لن تنجح ،،
من ذا الذي يفكر بالسفر واقفا طوال الرحله مهمأ قصرت المسافه،اجراءات السفر والجوازات والتفتيش والحقائب ،،كلها مشقه
فكره فاشله،،
حتى الصلاة والصيام تقصر في السفر لما يجده المسافر من مشقه،،،تصوروا رحله من لندن لعمان (الأردن) خمس ساعات وقوفا لتوفير خمسين دينار أو أقل أو أكثر!!
سياحة على الواقف ! أين شروط السلامة ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله