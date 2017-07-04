شركة طيران تخطط لرحلات رخيصة.. لكنَّ السفر “على الواقف”!

لندن – القدس العربي

تخطط شركة “فيفا كولومبيا” لاطلاق رحلات جوية تجارية على متن طائرات ليس فيها مقاعد، حيث يظل الركاب وقوفاً طوال الرحلة، وذلك في محاولة لخفض تكاليف السفر.

ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، حيث من المتوقع أن تستوعب الطائرة عدداً أكبر من المسافرين في كل رحلة، وفتح مجال السفر جواً للطبقة العاملة من الكولومبيين أو الراغبين في السفر لقضاء الإجازة من دون تكلفة كبيرة.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الشركة التي تقدم رحلات طيران اقتصادية أعلنت أخيراً أنها أضافت 50 طائرة من طراز إيرباص 320 لأسطولها، حتى تستغل السوق السياحية المتنامية في بلادها.