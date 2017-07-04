مسلمة تخسر دعوى عاجلة ضد حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في محاكم ألمانية

(د ب أ): خسرت امرأة مسلمة دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم.

وقضت المحكمة الثلاثاء، في قرارها المؤقت بأن الالتزام بحيادية الدولة له أهمية أكبر من الحرية الدينية للمتقدمة بالدعوى، موضحة أن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها أن تراعي هذا الالتزام.

وكانت وزارة العدل المحلية في ولاية هيسن الألمانية حظرت على المدعية، الدارسة لعلم القانون، ارتداء الحجاب خلال فترة تدريبها في المحاكم أو تمثيلها للادعاء العام.

وترى محكمة كارلسروه أن الحظر يتعلق بتدخل محدود زمانياً ومكانياً في الحرية الدينية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الدعوى الدستورية في فترة لاحقة.