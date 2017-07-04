زينة: لن أكرر أدوار الشر مرة أخرى

القاهرة – القدس العربي

قالت الفنانة زينة إنها بعد النجاح الكبير الذى حققه دورها فى مسلسل “لأعلى سعر” لم تقرر ولم تفكر في تقديم دور شر جديد، مؤكدة أنها لا تنوي تكرار أدوار الشر كثيرا.

وتابعت زينة في تصريحات لجريدة “المصري اليوم” المحلية في القاهرة: “عملت دور وفرقع ونجح مش منطقي أركز مع الشر على طول”.

وأوضحت زينة أن الفنان إذا أتقن دور الشر الذي يقدمه فلن يستطيع الجمهور الفصل بين الدور وشخصية الفنان في الحقيقة، وسيصدق أنه شرير على طبيعته، وهو ما حدث لها بسبب دور ليلى في مسلسل “لأعلى سعر”، لافتة إلى أنها لم تكن تخشى هذا الأمر وإنما كانت تخشى ألا تقدم الدور بشكل جيد.

وعن كواليس العمل مع نيللي كريم قالت: “كانت ظريفة وعملنا دويتو حلو، بس المشكلة إني مكنتش بعرف أمثل عشان بنقعد نضحك مع بعض، وبقولها: أمشي من هنا عشان أعرف أمثل”، مؤكدة عدم وجود أي غيرة فنية بينهما.

وحول الأعمال الجديدة التي ستقدمها الفترة المقبلة قالت: “لا أفكر في أي أعمال جديدة الآن، عايزة أريح بقى”.

وكشفت زينة عن أنها صاحبة فكرة مسلسل «كابتن فورشيحة»، وكانت تشغلها منذ مدة، وأضافت: «لأننى كنت ألعب كرة القدم منذ طفولتى وحتى المرحلة الثانوية”.