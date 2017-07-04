البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد ثلاثة أشهر

القاهرة – رويترز: وافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

كان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل/ نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف.

وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو / حزيران الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذا.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال في جلسة اليوم “الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها”، مضيفا “الخطر لا يزال قائما”.

وقتل 26 شخصا في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على مركبات تقل مسيحيين بالقرب من دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو/ أيار، كما أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد مسؤوليته عن الهجمات التي أودت بحياة نحو 100 مسيحي خلال الشهور القليلة الماضية.