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الداخلية السعودية: مقتل رجل أمن وإصابة 3 في “اعتداء إرهابي” بالقطيف

Jul 04, 2017

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الرياض – د ب أ: أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء مقتل رجل أمن وإصابة ثلاثة آخرين إثر تعرض دورية أمن لـ”اعتداء إرهابي” بحي المسورة بالقطيف شرق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه القول إنه “أثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر”.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، كما باشرت الجهات الأمنية التحقيق.

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