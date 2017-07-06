﻿الخارجية الفلسطينية تضيف مصطلح «المغتربين» إلى اسمها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: قررت وزارة الخارجية الفلسطينية تغيير مسماها إلى «وزارة الخارجية والمغتربين»، لتحل بذلك محل دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، لرعاية الجاليات الفلسطينية والفلسطينيين المقيمين في الخارج، وهو أمر لم يرق لمسؤول الدائرة في المنظمة تيسير خالد، القيادي في الجبهة الديمقراطية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وطالبت الوزارة في تصريح رسمي صــــدر عن الســـــفير أحمد الديك، وسائل الإعلام اعتماد المسمى الجديد، بناءً على مرسوم الرئيس محمود عباس، الذي حمل الرقم 14 لعام 2017.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» تصريحات للوزارة حملت الاسم الجديد، وهو أمر أزعج خالد، الذي قال في تصريحات صحافية إن دائرته تقوم بعملها كالمعتاد، وأكد أن سحب صلاحياتها لصالح الخارجية «لن يكتب له النجاح».