لأول مرة في الجيش الجزائري: ترقية امرأة عميد إلى رتبة لواء
Jul 05, 2017
الجزائر – د ب أ: قام الفريق أحمد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال حفل تقليد الرتب وتقديم الاوسمة لعدد من الضباط في وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بتقليد رتبة لواء إلى امرأة في خطوة عير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري.
وتعد فاطمة بودواني، أول امرأة في صفوف الجيش الجزائري يتم ترقيتها من رتبة عميد إلى رتبة لواء.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رقى فاطمة بودواني، إلى رتبة عميد في عام .2012
يشار إلى أن الحفل الذي أقيم عشية احتفال الجزائر بذكرى عيد الاستقلال، شمل ترقية أكثر من عميد إلى رتبة لواء وأكثر من عقيد إلى رتبة عميد، كما تم تقديم أوسمة لعدد من الرتب العسكريين والمدنيين.
لأول مرة في الجيش الجزائري: ترقية امرأة عميد إلى رتبة لواء
القنوات التلفزية الجزائرية شغلها الشاغل اخبار عم الجيش الجزائر والقايد الصالح اصبح بطلا بكل الامتياز ربما ياخد الجائز النوبل من كثرة ضهوره في القنوات كان الجزائر في الحرب او العدو مفترض ام يمحوها من الخريطة السياسية للجزائر لمادا هدا الخوف وكثرة الشراء الاسلحة مه العلم الشعب الجزائري لا يجد ما ياكله غريب هدا البلاد كنا في السابق سوريا تتسلح لمواجهة اسرائيل وفي الاخير حربت به شعبها حتى الكيماوي من كان يضن البشار الاسد سيحارب شعبه بهدا السلاح حتى الشعب السوري لم يظن بان هدا السلاح الدي سفتخر به سيكون دمارا لهم . لاان القوم الظالمين لا يهديهم الله . يا الشعب الجزائري ربما هدا السللاح سيكون دمارا لكم .
هو تحضير لخلافة الرئيس الحالي يا سيدي