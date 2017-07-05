﻿لأول مرة في الجيش الجزائري: ترقية امرأة عميد إلى رتبة لواء

الجزائر – د ب أ: قام الفريق أحمد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال حفل تقليد الرتب وتقديم الاوسمة لعدد من الضباط في وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، بتقليد رتبة لواء إلى امرأة في خطوة عير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري.

وتعد فاطمة بودواني، أول امرأة في صفوف الجيش الجزائري يتم ترقيتها من رتبة عميد إلى رتبة لواء.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رقى فاطمة بودواني، إلى رتبة عميد في عام .2012

يشار إلى أن الحفل الذي أقيم عشية احتفال الجزائر بذكرى عيد الاستقلال، شمل ترقية أكثر من عميد إلى رتبة لواء وأكثر من عقيد إلى رتبة عميد، كما تم تقديم أوسمة لعدد من الرتب العسكريين والمدنيين.