﻿مقتل لاجئين سوريين اعتقلهم الجيش اللبناني تحت التعذيب… ووفاة طفلة بحريق داخل مخيم للنازحين في البقاع

لندن ـ « القدس العربي»: قالت مصادر حقوقية في لبنان، لـ»القدس العربي» إن عدداً من اللاجئين السوريين الذين اعتقلهم الجيش اللبناني في مخيمين قرب عرسال شرق لبنان، قبل يومين، قتلوا تحت التعذيب». من جهة أخرى توفيت طفلة وأصيب سبعة آخرون بحريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين في شرق لبنان. في وقت حذر المدير العام للأمن العام اللبناني من « فخ» أمني – عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني.

وقال رئيس مؤسسة «لايف» للديمقراطية وحقوق الإنسان، نبيل الحلبي لـ»القدس العربي» إن 3 جثث موجودة في مستشفى زحلة، و4 في مستشفى بعلبك الحكومي، و2 في مستشفى الأمل»، لافتاً إلى أن هؤلاء «اعتقلوا من المخيمين أحياء، ما يؤكد مقتلهم تحت التعذيب».

وتوقع أن يرتفع عدد المعتقلين من اللاجئين الذين قتلوا تحت التعذيب، بسبب التنكيل الذي يتعرضون له. وبين أن المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ300 موزعون بين سجني رياق وأبلح، قرب زحلة، مطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاطلاع على أوضاعهم. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثة لاجئ من بين الذين اعتقلوا قبل يومين من قبل الجيش، لكن لم يعرف إذا كان ضمن التسعة الذين أعلن عن قتلهم أم أنه الضحية العاشرة.

من جهة ثانية، توفيت طفلة وأصيب سبعة آخرون جراء اندلاع حريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين في شرق لبنان، في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس نقلا عن مسعفين ومصادر محلية.

واندلع حريق رجحت مصادر محلية أنه ناتج عن احتكاك كهربائي عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء في مخيم آدم للنازحين السوريين في بلدة بر الياس في منطقة البقاع الأوسط في شرق لبنان. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أتى الحريق على 22 خيمة.

في هذا الوقت حذر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، من «مكمن (فخ) أمني – عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، يراد منه استدراج لبنان واللاجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما لا يريدون».

ونبّه إبراهيم في مقابلة مع مجلة «الأمن العام»، نشرت أمس الثلاثاء، من «مواجهة يحرصون (الفلسطينيون) على تجنبها على الدوام لأسباب سياسية وعسكرية وأمنية»، من دون مزيد من التوضيح حول طبيعة هذه المواجهة والمكمن الأمني ـ العسكري.

وأشار إلى أن «المواجهة (التي حذر منها) تتصل اتصالا وثيقا وشديدًا بملفات إقليمية ودولية، وهي تلقي بثقل إضافي في وقت يئن فيه لبنان أساسًا وعلى كل المستويات من أعباء النزوح السوري».