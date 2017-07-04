ألمانيا تدعو دول الحصار لـ«ضبط النفس» أسوة بقطر والدوحة تطالب أبوظبي بوقف إيواء «مجرمي الحرب»
الكويت تكثف جهودها للحل وأميرها يستقبل وزير الخارجية العماني
لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: دعا وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أمس الثلاثاء، «دول الحصار» إلى أن تتحلى بضبط النفس حيال الأزمة الخليجية أسوة بالموقف القطري.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد في الدوحة التي زارها أمس «التزمت قطر بضبط النفس تجاه الحصار. نأمل أن يرد الآخرون بالروح نفسها».
وفي ختام جولته في منطقة الخليج قال غابرييل إن ألمانيا وأوروبا مستعدتان للمساعدة في «طرح أنواع آليات الحل الدولي المطلوبة لرعاية حوار».
وشدد وزير خارجية ألمانيا على أن بلاده تدعم جهود أمير الكويت والجهود الأمريكية لحل الأزمة. وبيّن أن بلاده لا تلعب دور الوسيط ولكنها تساعد في التوصل إلى حل.
وأكد أن ألمانيا لا تنحاز لأي طرف في الأزمة الخليجية وتحاول فهم جوهر المشكلة والمساعدة في التوصل للحل.
وفي وقت سابق أمس، وصل غابرييل إلى الدوحة قادما من الإمارات في إطار جولة خليجية لبحث الأزمة، استهلها أمس الأول بزيارة السعودية.
وتشمل جولة غابرييل التي تستمر 3 أيام، السعودية والإمارات وقطر والكويت.
من جانبه قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه «لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات» عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد.
وأكد آل ثاني أن الدوحة سلمت الكويت رداً على مطالب «دول الحصار» ضمن القانون الدولي، وبما يتوافق مع السيادة الوطنية.
ووصف المطالب بأنها «غير واقعية ولا يمكن تطبيقها»، معتبرا أنها تتضمن «انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية».
وشدد على أن بلاده «ترفض الوصاية عليها من أي دولة».
وأردف «ونحن على أتم استعداد لبحث أي مظالم من تلك الدول إن وجدت وإجراء حوار ليس على أساس التهديد وإنما على أساس المساواة بين الدول».
وفي رده على رسالة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الذي وجهها في وقت سابق من أمس خلال مؤتمر صحافي، قائلا لقطر «كفى دعما للإرهاب»، قال آل ثاني، أقول له: «كفى افتراء على قطر، وتشويها لسمعتها (…) وكفى ايواء لمجرمي الحرب (دون أن يشير لأحد بالتحديد)».
وفي رده على سؤال حول توقعاته من اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المقرر اليوم في القاهرة، قال آل ثاني «لا يمكن التنبؤ بمواقف دول الحصار (…) هي انتهكت الكثير من مبادئ القانون الدولي من خلال فرض حصار غير قانوني على بلدي وبالتالي لا نستطيع التنبؤ بنتائج الاجتماع».
وفي السياق، غادر خالد الفليج، مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البلاد عصر أمس الثلاثاء، متوجها إلى قطر، في إطار مساعي بلاده لحل الأزمة الخليجية.
وقالت مصادر دبلوماسية كويتية، إن «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك، سيتوجه اليوم (أمس) إلى جدة للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع»، حيث غادر الوزير الكويتي في وقت سابق من أمس للقاء الجبير.
واستقبل أمير الكويت، في وقت سابق أمس، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن اللقاء تم بحضور ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، من دون مزيد من التفاصيل.
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء، بينما أكدت الدوحة أن المطالب «ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد للمنطق، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ».
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ»دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة.
الكويت تكثف جهودها للحل وأميرها يستقبل وزير الخارجية العماني
Politics is a dirty game, only few weeks ago the Gulf Rulers were kissing each other ,and today they are exposing each other’s sins. This goes for the whole Arab Rulers .
I am surprised from the criticism that both sides blame each other about interfering with internal affairs of each other ,but how can they justify for themselves to interfere in the internal affairs of Syria,Libya and Yemen . ,they destroyed those countries
هناك تسريبات بريطانية تقول بأن بعض دول الحصار على قطر تمول الإرهاب !
والسؤال هو : هل إتهام هذه الدول قطر بتمويل الإرهاب هو نوع من إبعاد الشبهة عنها ؟
النتيجة هي أن العالم وقف مع قطر وأن الحصار إرتد على أصحابه والخاسر هم جيران السوء
ولا حول ولا قوة الا بالله
على قطر أن تضع شروطها أيضاً على هذه الدول وتطالبها بوقف إتصالاتها وتنسيقها وتطبيعها مع العدو الإسرائيلي، وإستعمال علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وممارسة ضغط حقيقي عليهما من أجل وقف إنحيازهم إلى هذا العدو المجرم بكل ما يمثله من إحتلال وعدوان وعنصرية وخرق للقوانين والقرارات الدولية، ومقاطعته كما يفعلون مع دول عربية وإسلامية إن لم يكن بتهديده بشن الحرب عليه لتطبيع القرارات الدولية كما فعلوا ضد العراق وغيره، وتقديم الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني لدعم صموده ومقاومته لهذا العدو بصدوره العارية بالنيابة عن الأمة العربية والإسلامية. وفتح المعابر المصرية مع غزة ووقف خرقهم لحقوق الإنسان في أوطانهم.
أما بالنسبة لعدم زيارة وزير خارجية ألمانيا لمصر ومملكة البحرين العظمية فهو أكبر دليل على عدم أهمية هذه الدول وحقيقة أنها ليست سوى ذنب تابع لأولاد إبن سلمان وإبن زايد، يا حسرة عليك يا مصر في أيدي صعلوك إسمه السيسي!
جيران السوء كما (وصفهم الحبيب الكروى ) اتخذوا مواقف لا تمت الى الاخلاق باى صلة. سبحان الله يحاصرون دولة مسلمة جارة شقيقة بحرا وجوا وبرا ويضيقون عليها اكثر من تضييقهم على اسرائيل ( عجبى)