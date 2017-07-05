﻿التَّحمُّل فلسفة العيش وفن البقاء!

التَّحمُّل فلسفة العيش وفن البقاء!
شهباء شهاب
العراقيون يعانون كرههم لبعضهم البعض . هذه الكراهية تلقي بظلالها الثقيلة على كل شيء . كل شيء تغير في العراق ولم يعد كما كان قبلا . والسبب نراه في الضغائن التي تثخن النفوس . لا بد للعراقيين لكي يتمكنوا من العيش ولكي تستمر الحياة بكل ألمها وقسوتها وشدتها ان يتعلموا ثقافة اسمها ((ثقافة التَحَمُّل)) . هل تعرفون ماهي ((ثقافة التَحَمُّل)) ؟ انها فن التَّجَلُّدِ والصَّبْرِ والتَقَبُّل . ثقافة التَحَمُّل هذه تطبق في كل بلدان العالم المتقدم والمتحضر ، بل وحتى في بلدان العالم النامي بمعايير الاقتصاد ونوعية الحياة ، وكذلك معايير الصناعة والتجارة والاسواق والمال . ولاابالغ ان قلت ان هذه الثقافة قد اضحت فنا من فنون الحياة المدنية العصرية المتحضرة الحالية ، وعصبا من اعصابها . هذه الثقافة لاغنى عنها من اجل تحقيق العيش والبقاء ، واستمرار الحياة ، والنمو ، والتطور.
ومفاد هذه الثقافة انك كعراقي لا بد ان تتَجَلَّدَ بِالصَّبْرِ ، وان تكلّف نفسك عبء ان تستحمل شريكك في الوطن فيما يعتقده ويدين به ، ويظنه ، ويميل اليه ، ويحبه ، ويعشقه ، حتى لو كان مخالفا لعقيدتك ، معارضا لهواك ، وحبك ، ومستفزا لمشاعرك ، واعصابك ، ومثيرا لحفيظتك ، وحَمِيّتك ، ومهيجا لغضبك . وهذه قد تبدو مسؤولية ثقيلة لا تقدر عليها ، وهي كذلك . ولذلك لابد ان تدرب نفسك على تعلمها واتقانها ، فهي مهارة قابلة للتعلم والاكتساب ، وليست مستحيلة .
فاذا كنت شيعيا تكره السنة ولاتطيقهم ، لابأس بذلك ابدا ، فهذه مشاعرك وهي لك ، وقد لا تملك سيطرة عليها ، بسبب ما ورثته عن اهلك وما خزنه في ذاكرتك المحيط الذي نشأت فيه ، وما كانت تحقنك به الجدات والامهات في حليبك وطعامك وشرابك .
واذا كنت سنيا تكره الشيعة وتمقتهم فلابأس بذلك ايضا ، فهذه مشاعرك وهي لك ، وقد لا تستطيع انتزاعها ورميها بعيدا عنك ، لأنها زرعت فيك منذ النشأة الاولى ، وهي ما كانت توشوش به الجدات والامهات في اذنك ، وضميرك ، وروحك. ولا تستغرب ان علمت بان هذا يحدث في كل المجتمعات الحية ، والتي انقرضت ، وماتت ايضا ، وانك لست منفردا في ذلك . فالبشر يورثون كل شيء لابنائهم حتى ، الكره والضغينة والمقت والعداء ، كما يورثون لون العين ، والجلد ، وسمات الوجه ، وحجم القامة ، ونوع الشعر ، وغير ذلك ، دون ان يكون للابناء الخيرة في ذلك .
ولكن في الحياة اليومية المعاشة لا بد ان تتعلما كلاكما ، الشيعي العراقي ، والسني العراقي ، ان تبقيا هذه المشاعر السلبية طي النفس ، كامنة ، غير معلنة ، لا تخرج من القلب كرذاذ شرير ينفث الفرقة ، والحقد ، والعنف ، والضرر للآخرين . وان تتعلما كذلك ، ان تتَحَمُّلا بعضكما البعض ، وان تتَقَبُّلا التعامل مع بعضكما البعض لتسيير سفينة العراق الغارقة أصلا ، وتمشية امور الحياة .
تكرهان بعضكما البعض ، ولا تقدران على المحبة لأنها صعبة لامشكلة ابدا ، المحبة غير مطلوبة لتسيير السفينة الغارقة ، ولن يجبركم احد عليها ، مادامكما ترفضانها . المطلوب فقط هو التَحَمُّل ، والتَّجَلُّدِ ، والصَّبْرِ ، والتَقَبُّل ، وممارسة ضبط النفس ، والسيطرة على المشاعر الضاغطة ، والمتفجّرة ، فقط لاغير . وهذا في النهاية ليس من اجل أي غريب ، وليس من اجل الجيران ، من افراد ودول ، وليس من اجل اية اجندات معادية ، او موالية لكما ابدا . لا ، بل هو من اجل الشيعة العراقيين ، ومن اجل السنة العراقيين ، وكل الوان العراق الأخرى ، ومن اجل نفسك ايها العراقي الشيعي ، وايها العراقي السني ، ولكي تستمر الحياة وتبقى ، ولكي نحافظ على الانسان العراقي ، الذي نخشى ان يزول وينقرض ، اذا استمرت الضغائن ، والاحقاد ، والحَزازيّات ، واستمر سفك الدم ، كما يسفك الماء الرخيص ويهدر .
ستعجب ان خبرتك ان هذه الفلسفة ((فلسفة التَحَمُّل)) متبعة في الهند بكل اديانها المعروفة ، وغير المعروفة ، وطوائفها ، واعراقها ، ومتبعة في العملاق البشري المسمى بالصين ، ومتبعة في القارة التي تحمل كل الاعراق ، والاديان ، والشعوب ، والطوائف ، والملل ، والالوان ، المعروفة لدينا بامريكا ، ومتبعة عند ثعالب السياسة وثعالب المكر والتدبير والدهاء ، الانكليز ، في بريطانيا العظمى ، التي كانت يوما الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ، لاتساع وترامي مستعمراتها شرقا وغربا ، وكنا يوما جزء منها ، ومتبعة في كندا التي امتزج فيها دم السكان الاصليين بدم الانكليز ، والفرنسيين ،.وتمتزج اليوم بهذا الدم دماء اخرى عربية ، وكردية ، وآسيوية ، وهندية ، وافريقية ، وكل دم آخر يخطر على بال .
هل تظنون ان الفرنسيين والانكليز متحابون مثلا ؟ ابدا . كلهم يمقت كلهم ، ولكنهم مضطرون للتعايش والتعامل والتجاور في كندا ، وفي سويسرا ، وفي بلجيكا ، وفي كل بقعة اخرى تجمعهم . هل تظنون ان الهندوس ، او السيخ يحبون المسلمين ، او المسيحيين في الهند مثلا ؟ ابدا . كلهم لا يطيقون كلهم ، ولكنهم مضطرون للتعايش ، والتعامل ، والتجاور لكي تستمر الحياة ولاتتوقف . ملايين البشر في ارجاء المعمورة لايطيقون بعضهم البعض ، ولكنهم مضطرون للتعامل مع بعضهم البعض ، والتعايش مع بعضهم البعض من اجل المصلحة ، ولكي يسيّروا عجلة العمل والحياة .
المصلحة تقتضي ان نتعامل مع من نمقت ، ونكره ، ونبغض ، مصلحتنا كبشر ، وكمواطنين لدولة العراق ، ومصلحة العيش ، ومصلحة الشراكة ، ومصلحة العراق .
فمن مصلحتنا كمنتمين لبقعة ارض ، اسمها العراق ، وجدنا اننا ولدنا فيها ونعيش فيها ، دون ان يكون لنا الخيرة في ذلك ، ان نتحمل مشقة ان نكون معا على هذا العراق ، وان لا نتوقف عند كل مسألة خلاف صغيرة وكبيرة تفاجئنا ، وتفاجئ وجودنا ، وكينونتنا ، بل ندعها ، ونتركها تمر ، وتذبل ، وتذوي ، وتنتهي ، ليس لأننا نعشق بعضنا بعضا ، ولاحتى من اجل عيون العراق الذي هان على جميع ابنائه دون استثناء ، وخذلوه كلهم ، رغما عنهم ، او برضاهم ، ولاسباب كثيرة ، ومعقدة ، ولكن من اجل مصلحة العيش ، والحياة ، والنجاة ، والبقاء ، الذي هو للاصلح دائما ، وللاقوى ابدا .
معظم العراقيين يظن ان ماعندهم من كره ومقت وبغض للمختلف عنهم ، لا يوجد مثله الا عندهم ، لأنهم شعب متعدد الاعراق ، والالوان ، والاطياف ، والاديان ، والقوميات ، والمعتقدات ، والمذاهب . لا ، هذا التعدد ، وهذا التباين موجود في دول عديدة غير العراق . الفرق هو في التعامل مع هذا الخليط المتشعب ، وغير المتجانس . بعض الشعوب نجحت في حل هذه المعضلة بتطبيق هذه الفلسفة ، ((فلسفة التَحَمُّل)) . وبعضها فشل ، وهذا الفشل لم يؤد الا الى غول الحرب الاهلية ، التي لا تكتفي ، ولا تمل ، ولا تشبع من شرب الدم ، وكلما ظننا انها اكتفت ، وشبعت نفاجأ بها وهي تطلب المزيد ، من دمنا ، ولحمنا .
فاذا كنا لا نريد ان نخوض في بحور من دم احبابنا ، واذا كنا نبتئس ونحزن ونحن نرى الامهات يز فّن اسراب الشهداء للتراب ، واذا كانت قلوبنا تنزف وتدمى لرؤية الآباء محنيي الظهور بمرارة الفقد ، والخسارة ، واذا كانت صور الشهداء على اعمدة الشوارع تنغرس في قلوبنا كخناجر مشرعة ، واذا كانت لافتات العزاء السوداء ، التي تطالعنا صباح مساء ، على جدران البيوت ، وفي زوايا الشوارع ، وعلى الصحف ، والفيسبوك تستفز نقمتنا وغضبنا و ثأرنا ، فهذا الثأر لابد ان نقدر على ان نطفئه ، وهذه الغصة في الحلق لابد ان نقدر على بلعها ، وهذه الدموع المحبوسة في المحاجر لابد ان نقدر على ان نردها راجعة ، بان نتعلم فنا جديدا ، رائدا ، وعظيما ،واستثنائيا اسمه فن التَحَمُّل ، والتجلّد ، تَحَمُّل عبء العيش مع شركاء لا يشبهونك ولا تشبههم .
وهذه هي قاعدة الحياة ، وليس الاستثناء . الحياة التي تحمل في طياتها الاختلاف ،والتباين ، لا التشابه ، والتماثل . وقد قيل قديما ان خير الفلسفات التَّحمُّل والتَّصبُّر .
كاتبة من العراق
شهباء شهاب
اسباب كثيرة تداخلت مع بعضها منذ تقريبا أربعة عقود أدت الى خلق الجهل والتعصب الأعمى عند المجتمع العراقي ووصل به الحال الي ما هو عليه الآن . إحدى الطرق الفعالة لعلاج المجتمع من داء روح الكراهية التي تسودهم يبدأ في المدارس عن طريق وبأشراف أخصائيي الاجتماع ، و توعية الهيئة التدريسية ، التي بدورها ستخلق جيل جديد منفتح يحمل روح التسامح والتعايش مع الأخرين . لكن هذا يحتاج دعم وسند وتعاون من الحكومة إن كانت متفهمة وتستوعب مدى عمق الداء الخبيث الذي أصاب المجتمع العراقي !
شكرا لكاتبة المقال ، موضوع مهم ومؤلم !