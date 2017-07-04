﻿زيارة تاريخية لرئيس حكومة الهند لإسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»: بدأ رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، أمس، زيارة رسمية إلى إسرائيل، هي الأولى لرئيس حكومة هندية، وتأتي على خلفية مرور 25 عاما على إحلال علاقات دبلوماسية بين الطرفين. وتختلف زيارة مودي عن غالبية زيارات زعماء أجانب للبلاد، حيث قرر مودي أن تقتصر زيارته على إسرائيل، دون السلطة الفلسطينية وهذه إشارة واضحة للرغبة بالتأكيد على حميمية العلاقات مع دولة الاحتلال.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في استقبال مودي في مطار اللد. وفي استقباله قال نتنياهو إن إسرائيل كانت بانتظار هذه الزيارة منذ 70 عاما، مضيفا أن هذا اليوم عظيم وتاريخي.

من جهته قال مودي إنه مسرور بوجوده في إسرائيل، وإنه يتشرف بكونه أول رئيس حكومة هندي يصل إلى البلاد في زيارة طلائعية». وقال أيضا إن زيارته هذه ستكون بداية مسار الشراكة مع إسرائيل.

وكان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، قال أول من أمس الإثنين، إن نتنياهو سيرافق نظيره الهندي، بشكل استثنائي، طيلة الـ48 ساعة التي سيقضيها في إسرائيل. وأضاف أن هذا الإجراء غير متبع مع زعماء آخرين، ولكنه مؤشر على أن الحديث عن زيارة تاريخية توليها إسرائيل أهمية قصوى.

وبحسب صحيفة «هآرتس» فإن زيارة مودي لإسرائيل سوف تتركز أساسا على التعاون المدني بين الهند وإسرائيل في مجال المياه والزراعة والتحديث والسيبرانية والفضاء.ومن المقرر أن يزور مودي عدة مرافق ومؤسسات إسرائيلية، منها متحف المحرقة. وسيجري نتنياهو ومودي لقاءات عمل طويلة في فندق الملك داوود في القدس اليوم الأربعاء تتضمن التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون، تختتم بتصريحات مشتركة لوسائل الإعلام، من دون توجيه أسئلة من قبل الصحافيين.كما سيتوجه الاثنان اليوم في تل أبيب لإلقاء خطابات أمام جمهور الهنود في إسرائيل.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه نتنياهو ومودي غدا الخميس، إلى حيفا لزيارة المقبرة العسكرية البريطانية، حيث دفن عدد من الجنود الهنود الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، ثم يتوجهان إلى شاطئ « دور» لمشاهدة نموذج لتحلية المياه بواسطة مركبة خاصة عليها نظام تحلية مياه تم تطويره في إسرائيل. وفي وقت لاحق من الخميس، سيشاركان في مؤتمر حول التحديث في تل أبيب مع عشرات المديرين العامين لشركات إسرائيلية وهندية، وذلك بهدف تشجيع التعاون في القطاع الخاص بين الهند وإسرائيل.

