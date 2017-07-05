﻿قيادي في الجماعة الإسلامية يتهم «إخوان مصر» بعدم حماية الثورة

القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يواجه فيه حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر احتمال التجميد، بعد اتهامات وجهت إليه بممارسة «الإرهاب»، خرج عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الموضوع على قائمة «الإرهاب»، عن صمته، مطالبا الجماعات الإسلامية بمختلف أطيافها وأحزابها بحل تلك الأحزاب، والكيانات بشكلها الحالي، لتعود بشكل جديد، لتطويق الرفض الشعبي والرسمي المتصاعد في مصر ودول الخليج، والعودة بشكل جديد يتلاءم مع الصعوبات التي تهدد بالقضاء الكامل على تلك الجماعات وأحزابها.

وطرح عبد الماجد، الذي مثل المتهم التاسع في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مجموعة من الحلول للجماعات الإسلامية في وثيقة حملت عنوان «نصيحتي الأخيرة للحركات الإسلامية.. الأمة لا الجماعة».

وقال إن «أركان بيعة التنظيمات والجماعة الإسلامية، في الحكم تعتبر باطلة»، معتبرا أن «معركة استعادة السلطان السياسي الضائع لا تصلح له جماعات من الامة بل يجب أن تقوم به الامة كاملة».

واعتبر أن «الخلل الذي أصاب الجماعات الإسلامية، بدأ عندما طلبت الجماعات من الشعوب أن تعطيها تفويضا عبر الصناديق بقيادة الثورة التي لم تكتمل، وأخطأت حينما فرضت إيقاع حركتها المنظم على ثورة الشعوب العفوية، فتحولت الثورات من حركة جماهيرية عفوية هادرة لاقتلاع النظم العميلة إلى منافسة سياسية رتيبة للوصول للحكم».

واكد عبد الماجد أن «جميع الحركات الإسلامية يجب ان تنتبه أن دورها ليس محاربة الطواغيت، بل إعداد الأمة لمحاربتهم».

وأضاف: «لن تقدروا مهما كثرت أعدادكم على الانتصار في معركة استعادة السلطان السياسي الضائع من الأمة، فهذه معركة شرسة وعالمية وممتدة، ولا يصلح لها إلا مجموع الأمة».

وبين أن «مواجهات هذه الجماعات مع الأنظمة السياسية جعلها تهرب من نيران حرب الأنظمة القاسي عليها، وتنشىء الصفقات معها، وهي صفقات تتضمن تنازلات من طرف الجماعات في صورة مداهنات وتحريفات علي حد قوله في مقابل بقاء الجماعة، هذه المداهنات والتحريفات لا تعني أن فاعلها قد خرج من عصمة الطاعة إلى خذلان المعصية فقط «.

هذه الجماعات، وفق عبد الماجد، «أصبحت هي بذاتها عقبة من العقبات الكبار أمام التغيير المنشود الذي زعمت أنها ما قامت إلا لإحداثه، سواء قالت إن ذلك سيكون بتدرج أو غير تدرج وسواء زعمت أنها ستحدثه باللطف أو بالعنف، فالأنظمة الحاكمة تعرف جيدا الآن نقطة ضعفها، إنها هي نفسها ككيان نقطة الضعف، فالحفاظ على الكيان باعتباره هو ـ وليس الأمة ـ أداة الفعل والتغيير صار هدفاً عند قادة الجماعات، وبالتالي يتم ابتزازهم عن طريق التلويح باستهداف الكيان واستئصاله، فترضخ وتستجيب».

وحول دور الفصائل المسلحة في الثورة السورية، يقول عبد الماجد، تحت عنوان «الدرس السوري»: «لم تكن المفسدة الأكبر هي تفتيت الثورة السورية بل أكبر منها هو انعزال الفصائل السورية عن التيار الشعبي العام هناك، ثم استتبع ذلك ما رأيناه من تحول دولي وإقليمي لمحاربة هذه الثورة».

وأضاف: «قدمت الجماعات السورية مصالحها على مصالح الأمة، و نحن في بعض الأحيان نقدم مصالحنا على مصلحة الأمة، ظنا منا أن الجماعات أولى بالمراعاة من الأمة، وهذا راجع لأننا نشأنا على أن هذه الجماعات هي وحدها كتيبة الإسلام التي ستحارب كل الأعادي؛ فلابد إذن من مراعاة هذه الكتيبة التي هي أمل الإسلام والمسلمين، ولو فهمنا أن الأمة هي جيش الإسلام الذي يجب إيقاظه ليحارب معاركه، لصرنا أحرص على مصالح الأمة من مصالح الجماعات».

وهاجم عبد الماجد «الإخوان» واتهمهم بعدم حماية الثورة ولا الدولة المصرية.

وقال: «تركوا الوضع من أجل مصالحهم ولو أنهم وقفوا مع ملايين الشباب الملتزم في هذه المعركة لتغير الوضع، نكاد نجزم أن مصلحة الأمة الأعظم كانت في الاستمات في الدفاع عن الثورة وعن مؤسسة الرئاسة».

وأضاف: «آثر الإخوان عدم حماية الثورة ولا الدولة وتركوا العسكر يستولي عليها بسهولة ويسر شديدين، رغم أنهم شاركوا في الثورة وآلت لهم رئاسة الدولة، والسبب في ذلك أنهم خافوا أن تتهم الجماعة بالإرهاب، ولو كانت الأمة نصب أعينهم لا الجماعة لتصدوا للثورة المضادة المتوقعة، ولوقف معهم ملايين الشباب الملتزم في هذه المعركة، لكنهم آثروا ترك الإعداد وإهمال الاستعداد، فضاعت الثورة وانهارت الدولة ولم تسلم الجماعة رغم ذلك من اتهامها بالإرهاب».