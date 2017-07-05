قيادي في الجماعة الإسلامية يتهم «إخوان مصر» بعدم حماية الثورة
تامر هنداوي
القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يواجه فيه حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر احتمال التجميد، بعد اتهامات وجهت إليه بممارسة «الإرهاب»، خرج عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الموضوع على قائمة «الإرهاب»، عن صمته، مطالبا الجماعات الإسلامية بمختلف أطيافها وأحزابها بحل تلك الأحزاب، والكيانات بشكلها الحالي، لتعود بشكل جديد، لتطويق الرفض الشعبي والرسمي المتصاعد في مصر ودول الخليج، والعودة بشكل جديد يتلاءم مع الصعوبات التي تهدد بالقضاء الكامل على تلك الجماعات وأحزابها.
وطرح عبد الماجد، الذي مثل المتهم التاسع في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مجموعة من الحلول للجماعات الإسلامية في وثيقة حملت عنوان «نصيحتي الأخيرة للحركات الإسلامية.. الأمة لا الجماعة».
وقال إن «أركان بيعة التنظيمات والجماعة الإسلامية، في الحكم تعتبر باطلة»، معتبرا أن «معركة استعادة السلطان السياسي الضائع لا تصلح له جماعات من الامة بل يجب أن تقوم به الامة كاملة».
واعتبر أن «الخلل الذي أصاب الجماعات الإسلامية، بدأ عندما طلبت الجماعات من الشعوب أن تعطيها تفويضا عبر الصناديق بقيادة الثورة التي لم تكتمل، وأخطأت حينما فرضت إيقاع حركتها المنظم على ثورة الشعوب العفوية، فتحولت الثورات من حركة جماهيرية عفوية هادرة لاقتلاع النظم العميلة إلى منافسة سياسية رتيبة للوصول للحكم».
واكد عبد الماجد أن «جميع الحركات الإسلامية يجب ان تنتبه أن دورها ليس محاربة الطواغيت، بل إعداد الأمة لمحاربتهم».
وأضاف: «لن تقدروا مهما كثرت أعدادكم على الانتصار في معركة استعادة السلطان السياسي الضائع من الأمة، فهذه معركة شرسة وعالمية وممتدة، ولا يصلح لها إلا مجموع الأمة».
وبين أن «مواجهات هذه الجماعات مع الأنظمة السياسية جعلها تهرب من نيران حرب الأنظمة القاسي عليها، وتنشىء الصفقات معها، وهي صفقات تتضمن تنازلات من طرف الجماعات في صورة مداهنات وتحريفات علي حد قوله في مقابل بقاء الجماعة، هذه المداهنات والتحريفات لا تعني أن فاعلها قد خرج من عصمة الطاعة إلى خذلان المعصية فقط «.
هذه الجماعات، وفق عبد الماجد، «أصبحت هي بذاتها عقبة من العقبات الكبار أمام التغيير المنشود الذي زعمت أنها ما قامت إلا لإحداثه، سواء قالت إن ذلك سيكون بتدرج أو غير تدرج وسواء زعمت أنها ستحدثه باللطف أو بالعنف، فالأنظمة الحاكمة تعرف جيدا الآن نقطة ضعفها، إنها هي نفسها ككيان نقطة الضعف، فالحفاظ على الكيان باعتباره هو ـ وليس الأمة ـ أداة الفعل والتغيير صار هدفاً عند قادة الجماعات، وبالتالي يتم ابتزازهم عن طريق التلويح باستهداف الكيان واستئصاله، فترضخ وتستجيب».
وحول دور الفصائل المسلحة في الثورة السورية، يقول عبد الماجد، تحت عنوان «الدرس السوري»: «لم تكن المفسدة الأكبر هي تفتيت الثورة السورية بل أكبر منها هو انعزال الفصائل السورية عن التيار الشعبي العام هناك، ثم استتبع ذلك ما رأيناه من تحول دولي وإقليمي لمحاربة هذه الثورة».
وأضاف: «قدمت الجماعات السورية مصالحها على مصالح الأمة، و نحن في بعض الأحيان نقدم مصالحنا على مصلحة الأمة، ظنا منا أن الجماعات أولى بالمراعاة من الأمة، وهذا راجع لأننا نشأنا على أن هذه الجماعات هي وحدها كتيبة الإسلام التي ستحارب كل الأعادي؛ فلابد إذن من مراعاة هذه الكتيبة التي هي أمل الإسلام والمسلمين، ولو فهمنا أن الأمة هي جيش الإسلام الذي يجب إيقاظه ليحارب معاركه، لصرنا أحرص على مصالح الأمة من مصالح الجماعات».
وهاجم عبد الماجد «الإخوان» واتهمهم بعدم حماية الثورة ولا الدولة المصرية.
وقال: «تركوا الوضع من أجل مصالحهم ولو أنهم وقفوا مع ملايين الشباب الملتزم في هذه المعركة لتغير الوضع، نكاد نجزم أن مصلحة الأمة الأعظم كانت في الاستمات في الدفاع عن الثورة وعن مؤسسة الرئاسة».
وأضاف: «آثر الإخوان عدم حماية الثورة ولا الدولة وتركوا العسكر يستولي عليها بسهولة ويسر شديدين، رغم أنهم شاركوا في الثورة وآلت لهم رئاسة الدولة، والسبب في ذلك أنهم خافوا أن تتهم الجماعة بالإرهاب، ولو كانت الأمة نصب أعينهم لا الجماعة لتصدوا للثورة المضادة المتوقعة، ولوقف معهم ملايين الشباب الملتزم في هذه المعركة، لكنهم آثروا ترك الإعداد وإهمال الاستعداد، فضاعت الثورة وانهارت الدولة ولم تسلم الجماعة رغم ذلك من اتهامها بالإرهاب».
تامر هنداوي
لم يكن الأخوان بالمستوى الذي يؤهلهم لقيادة الثورة فلم تستطع الجماعة أن تخرج من البناء الحزبي التقليدي والأنفتاح على قوى الثورة لقيادة المرحلة بصورة جماعية وكما قال المفكر طارق البشري”الأخوان تنظيم مغلق على نفسه”وبذلك فتحت الأبواب أمام المتأمرين على الثورة للأنقضاض عليها وأكثر من ذلك وجدت بعض القوى ممن شاركت بالثورة نفسها مضطرة للتحالف مع الثورة المضادة للتخلص من حكم الأخوان، فالأخوان قادوا المرحلة بعقلية رجل أو اثنين من مكتب الأرشاد فلم يكن لديهم مراكز أبحاث أو مستشارين ومختصين وكلما نصحهم أحد كانوا يبادرون بالقول أهل مكة أدرى بشعابها حتى بانت الأمور وتبين أنهم كانوا يعيشون في عالم الأوهام وضاعت مصر والثورة الى حين.
أنا لاحظت ميزة عاصم عبد الماجد مثل ميزة د وجدي غنيم ألا وهي كونهم رجال بمعنى الكلمة، أنا لي رأي مختلف عن كليهما، نظام دولة الحداثة تعاني من إفلاس في كل المجالات منذ الحرب العالمية الثانية، العولمة واقتصادها الإليكتروني عمل على تعرية كل ما كانت تستخدمه النخب الحاكمة بحجة أن الهيبة هي أساس فرض السلطة داخل دولة الحداثة، فكانت تستخدم مفهوم التضليل الاستراتيجي كوسيلة لزرع مفهوم الهيبة للنخب للعمل على إظهارها معصومة من الخطأ.
الكثير لم ينتبه إلى أن أسلوب الإدارة والحوكمة في أمريكا الشمالية يختلف عن أسلوب الحكم في أوربا أو أمريكا الجنوبية، لماذا؟ لأن دستور الدولة في كندا وأمريكا مثلا لا يفرض لغة محددة كلغة تدوين واستعمال بل سمح بأكثر من لغة وهذه أدّت إلى أن يكون هناك تكامل بين الثقافات داخل الدولة، بينما في أوربا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا دساتير الدولة لا تسمح التدوين والتعامل إلا بواسطة لغة واحدة وهذه أدّت إلى صراع بين الثقافات داخل الدولة.
ناهيك أن مفهوم الإنسان الصالح في أمريكا هو الإنسان الذي يقوم بتسديد ديونه للبنك والدولة في مواعيده بلا تأخير، بينما مفهوم الإنسان الصالح في فرنسا مثلا، هو الإنسان الذي يستطيع أن يقنع موظف الدولة (الغش وشهادة الزور) بسبب منطقي عن سبب تأخيره عن سداد ديونه في موعدها.
أي أن الغش وشهادة الزور هي جزء من الثقافة العامة، ومن هذه الزاوية نفهم سبب مهاجمة ما ينشره دونالد ترامب على تويتر، فهي ضد الثقافة العامة للإنسان الصالح في أمريكا والذي يجب أن يكون بعيد عن الغش وشهادة الزور، على الأقل بشكل علني، حتى لو كان رئيس الجمهورية كما هي حالة دونالد ترامب، الذي أعلن بكل صراحة سبب غيرته من الإنسان في الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي عام 1988 فهو يعيش كالملك دون الحاجة إلى أن يدفع أي ضريبة عكس حالته هو في أمريكا، فالحكم للنخب الحاكمة في دول مجلس التعاون مخصص لهم طالما لا يدفع المواطن ضرائب في الدولة، ومن هنا إشكالية العجز في ميزانية دول مجلس التعاون، وحتى إشكالية أن تكون منافسة في أجواء العولمة واقتصادها الإليكتروني التي رفضت قطر أن تشارك في فرض ضرائب إن كان على المقيم أو المواطن او الزائر، مما سيوقع بقية النخب الحاكمة في السعودية والإمارات والبحرين في ورطة وتناقض، ومن هذه الزاوية نفهم ما حصل في 5/6/2017 من إعلان للحصار/المقاطعة بلا منطق؟!