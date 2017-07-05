﻿الصدر يطالب بارزاني بتأجيل استفتاء الانفصال

بغداد ـ « القدس العربي» : طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بتأجيل استفتاء الانفصال.

وقال الصدر في بيان «اطالب مسعود بارزاني بتأجيل استفتاء الانفصال ولاسيما ونحن على ابواب تحرير الموصل، ولو كخطوة اولى لإلغائه مستقبلا».

وحول تهديد بعض الأطراف للكرد في بغداد، قال الصدر، إن «هؤلاء الذين ينعقون بسوء الكلام، يراهنون على ان لهم سماعين يعشقون الطائفية والعرقية ويتصورون انهم سيكسبون الاصوات بعملهم هذا».

وأضاف: «هؤلاء يعصون عمل الشرائع السماوية ويخالفون عمل العقل وتوجيهات المرجعية والثوابت الوطنية، وهم كالانعام بل هم اضل سبيلا».

وشدد زعيم التيار الصدري، على أن «العراق واحد للجميع، وهو لايفرق بين احد من العراقيين «ما داموا محبين لوطنهم ولايعملون باجندات خارجية»، حسب وصفه.

وفي السياق، أطلق بارزاني، أمس اسم «دورة الاستفتاء» على خريجي جامعة صلاح الدين في اربيل.

ووجّه رسالة تهنئة لخريجي «دورة الإستفتاء» في جامعة صلاح الدين بمناسبة تخرجهم، وتمنى لهم النجاح والموفقية للدورة السادسة والثلاثين «دورة الإستفتاء»، حسب الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف في رسالته، ان «شعبنا يمر اليوم بأكثر لحظاته التاريخية حساسية ويمر بمرحلة حاسمة، حيث تسير كردستان بتضحيات ابنائها من الشهداء وصمود الشعب وبطولات البشم‌ركة وتوكلاً على الله، نحو الاستقلال»، مؤكدا ان «الإستقلال هو خير رد لجميل دماء الشهداء، وهو ملك الشعب».

وحث بارزاني،»الطلبة الخريجين على الوقوف بوجه كل الدعايات المغرضة التي تعمل على النيل من معنويات المواطنين وتحثهم على عدم المشاركة في الإستفتاء المصيري لشعب كردستان ليقرر مصيره ويمارس حقه».

وأضاف: «من اجل ان نرفد الوطن بالمتخصصين والخبراء للعمل في خدمة الوطن، علينا ان نكون مستقلين ومتحررين اولاً وان تكون كردستان حرة وذا سيادة».

وتابع إن «مهامكم خلال المراحل المقبلة صعبة ومهمة، وان مستقبل كردستان في ايديكم»، مطالبا اياهم بأن «يدخلوا معترك الحياة العملية بروح ملؤها الأمل والإندفاع مسلحين بروح التسامح والتعايش والديمقراطية والسلام في كردستان لأن الوطن في انتظار هممهم»، حسب تعبيره.

وكانت رئاسة إقليم كردستان، أعلنت، قبل فترة، يوم 25 أيلول/ سبتمبر، موعدا لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير، وسط معارضة عراقية وخارجية.