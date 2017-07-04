نشطاء مغاربة في أورويا لا يستبعدون قوافل تضامنية نحو الريف ابتداء من منتصف الشهر الجاري
حسين مجدوبي
مدريد -« القدس العربي»: في إطار الأشكال النضالية التي يخوضها البعض من الجالية المغربية للتضامن مع الحراك الشعبي في الريف، يعتزم مهاجرون وأغلبهم يتحدر من الريف تنظيم قوافل نحو مدينة الحسيمة، مركز الحراك، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بتطور مثير.
ومنذ اعتقال قادة حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، تنظم الجالية المغربية وعلى رأسها تلك المتحدرة من الريف تظاهرات في مختلف العواصم الأوروبية آخرها في باريس نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للتعريف بالحراك والتضامن مع الشعب المغربي.
وتأسست تنسيقة أوروبية للجان التضامن وتقوم بتدويل الملف على الصعيد الأوروبي من خلال اتصالات مع حكومات وهيئات مثل المفوضية الأوروبية وأحزاب سياسية، وذلك للتعريف بالمعتقلين ومطالب المنتفضين. وركزت كثيرا على تظاهرات والآن تنتقل إلى أشكال نضالية جديدة وعلى رأسها تنظيم قوافل إلى الريف ابتداء من منتصف يوليو/تموز الجاري. وقد نادت في بيان سابق لها بهذه القوافل. ومن المحتمل أن تتكون القوافل من عشرات السيارات لنشطاء وأفراد عائلاتهم الذين قد يدخلون إلى موانئ شمال المغرب وخاصة الحسيمة والناضور بعلامات تضامن مثل صور المعتقلين والأعلام الريفية. ويجهل كيف ستتعامل السلطات مع هذا المستجد الجديد. في الوقت نفسه، يرغب نشطاء من أوروبا في تعزيز الحراك الشعبي في الريف خلال دخولهم عبر المشاركة في التظاهرات ولاسيما تظاهرة 20 يوليو/تموز التي يعتقد أنها ستكون ضخمة وتاريخية. ومن شأن كل هذا أن يشكل ضغطا على الدولة المغربية التي ستجد نفسها في مواجهة مئات النشطاء القادمين من أوروبا، وقد يؤدي اعتقال البعض منهم الى تأجيج الأوضاع. ومن ضمن العوامل التي تدفع الدولة المغربية الى محاولة إنهاء حراك الريف سياسيا من خلال حول مثل الاعتراف ببعض الأخطاء، كما جاء على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي اعتبر وصف الريفيين بالانفصال خطأ فادحا، هناك وفق المحللين رغبة الدولة في تفادي الاصطدام مع المهاجرين الريفيين الذين سيحلون بالمغرب.
في الوقت ذاته، علمت «القدس العربي» من إحجام عدد من النشطاء الدخول الى المغرب تفاديا للاعتقال، وصرح ناشط مغربي لجريدة «القدس العربي» «الاعتقالات بلغت قرابة 200 في المغرب، وتقارير الدولة تتحدث عن تورط نشطاء من أوروبا، وعليه لا يمكن الثقة في أساليب المخزن».
وعمليا، تفاجأت الدولة المغربية من التحرك القوي والمستمر لنشطاء الهجرة المغربية في الاتحاد الأوروبي وخاصة المنحدرين من الريف، حيث انخرط نشطاء وكذلك عائلات بأكملها في التضامن مع الحراك الشعبي في الريف.
حسين مجدوبي
أعتقد أن إهمال الريف لصالح المدن لا ينفرد به المغرب (ولو بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى), فالحكم والإقتصاد دائماً بالمدن
ولا حول ولا قوة الا بالله
سكان الريف الاشاوس يعرفون خطط المغرب اولا الخطة ألف القمع التخوين وتحريض المغاربة علي سكان الريف ووصفهم بالانفصاليين الاختطاف والترهيب أن لم تنفع الانتقال الي الخطة باء خطاب في التلفزيون الاعتدار علي وصف الاوباش وحتي زيارة الريف حل الحكومة والبرلمان وتقديم بعض الرؤس للمقصلة إطلاق السجناء ربما إعطاء البطل الزفزافي منصب مثل عميل الحسيمة الخطة الأخيرة تاء الانسحاب وتغير النظام الي نظام برلماني يملك فيه الملك ولا يحكم وهدا بيت القصيد الحسيمة ستحسم تاريخ المغرب الحديث
صباح الخير.
يعود افراد الجاليات المغربية في الخارج الى وطنهم كل عام بالكثافة التي يعرفها الناس.
الجالية المغربية هي من أكثر الجاليات في العالم ارتباطا بوطنها، حتى ان استثماراتها في البلد و تحويلاتها المالية تشكل موردا رئيسيا لاقتصاد المملكة تماما كالسياحة والفلاحة وعايدات الفوسفات وصناعة السيارات.
لكن الزميل مجدوبي الذي يتخذ من أحداث الريف غذاءا يوميا، يريد أن يعطي لعودة هذا العام طعما خاصا ويجعله منه ” ثورة على النظام وتمردا على المغرب”.
القاموس الذي ينهل منه كاتب المقال، يربط في أذهان القراء البعيدين عن المنطقة والجاهلين بحقائق الامور، بين الحسيمة في المغرب وغزة في فلسطين. إذ يحول العائدين من أبناء الوطن لزيارة الاهل والبلد ككل عام، ، إلى قوافل لمتطوعين وطوابير لمحتجين تحركوا لا لقصاء عطلة الصيف وصلة الرحم، ولكن لكسر الحصار المضروب على المنطقة ورفع الظلم المسلط على سكانها.
لم ينشر تعليقي كاملا . فقد تم حدف نصفه الاخير رغم انه يعكس رأيا تم التعبير عنه بلباقة ودون تجريح او مس أو إساءة لاحد.
كلما قلت هو أنني أقف على قارعة الطريق، خلال أيام العطلة الصيفية لأرى قوافل المتطوعين وطوابير المحتجين، اوليك الذين يتمنى كاتب المقال وينتظر ان يتحركوا لرفع الحصار عن الحسيمة ويهبوا لمؤازرة سكانها في مشهد يذكر بغزة في فلسطين الحبيبة.
قلت: أبناء الجالية سيعودون الى بلدهم بكثافة ككل عام لقضاء العطلة الصيفية وصلة الرحم.
وقال كاتب المقال: سينظمون وسياتون في شكل قوافل للتحدي وفك الحصار.
قلت وقال، وها انذا أقف شاهدا على قارعة الطريق ، والايام ببننا.
تحويلات المغاربة في الخارج تذهب الى جيوب خدام الدولة و المفسدون ولا شيئ اخر.