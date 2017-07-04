﻿الحالة الصحية للفنانة الناشطة في «حراك الريف» «سيليا» تشغل الأوساط الحقوقية المغربية

الرباط – «القدس العربي»: شغلت الحالة الصحية للفنانة الناشطة في «حراك الريف» سليمة الزياني «سيليا»، الأوساط ‏الحقوقية المغربية بعد أن أطلق محاميها إسحاق شارية «نداء عاجلا للأحرار والحرائر ‏لإطلاق سراح سيليا». وقال إنه بعد زيارته لها أيقن أنه من الممكن أن تفقد صوتها إلى ‏الأبد، «هي تعاني بين القضبان من حالة انهيار عصبي، ولم تعد تطيق صبرا في عتمة ‏الظلام».‏

وأضاف شارية في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن «سيليا كلما أغمضت عينيها تذكرت ممارسات رجال الأمن معها خلال فترة التحقيق وكيف عذبت نفسيا ونقلت من ‏الحسيمة إلى البيضاء عبر الشاحنة وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، تفاجئها بين لحظة ‏وأخرى شتائم حاطة من الكرامة أو تهديدات ترهب نساءنا الحرائر».‏

وتم تداول رسالة لـ»سيليا» من سجن عكاشة بالدار البيضاء حيث تعتقل، تقول فيها «أفكر ‏بالريف.. أحس بالحنين.. كما كنت أقول دائما وأنا في قلب الاحتجاجات: الريف في دمي» ‏وتضيف سيليا «إنني أشكر الجميع على تضامنهم معي وأتمنى أن أكون في مستوى ‏‏(الرمزية) التي أعطاني الناس إياها، وأن أتمكن من الاستمرار في العطاء وفي الصمود، ‏كما أشكر هيئة الدفاع والمحامين الأحرار الذين صاروا بمثابة عائلة لي» وأكدت «أننا لم ‏نفعل سوى المطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة، وأننا نخاف على وطننا أكثر من غيرنا، ‏وآه لو يعلم الوطن كم نخاف عليه. أحبكم».‏

وقال المحامي شاريه «سيليا اشتاقت لنسيم الريف ودفء الأهل، ومعانقة الحرية، وحالتها ‏الإنسانية المستعجلة، باعتبارها البنت الوحيدة من بين المعتقلين، تدفعني بقوة إلى رفع هذا ‏النداء للمساهمة في إطلاق سراحها قبل فواة الأوان، ثم نكمل النضال من أجل الباقي من ‏أبطالنا الأشاوس».‏

وكشفت نعيمة الكلاف، محامية سيليا، في تدوينة على صفحتها بـ»الفيسبوك» «منذ اعتقال ‏سيليا نقلت للمستشفى من مقر الفرقة الوطنية وخضعت للعلاج لأكثر من مرة بالسجن، ‏نتيجة انهيار عصبي ونتيجة خوفها من بقائها في زنزانة منفردة ومن الظلام” مضيفة أن ‏‏“ما تعاني منه سيليا اكتئاب نفسي يستدعي إطلاق سراحها فورا».‏

وأكد امحمد الزياني والد «سيليا» أنه لا علم له بوضعها الصحي حاليا وقال «ليس لدي أي خبر ‏حول وضعها الصحي ولم تتصل بي وأنا كذلك لم أتصل بها».‏