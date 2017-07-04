الحالة الصحية للفنانة الناشطة في «حراك الريف» «سيليا» تشغل الأوساط الحقوقية المغربية
الرباط – «القدس العربي»: شغلت الحالة الصحية للفنانة الناشطة في «حراك الريف» سليمة الزياني «سيليا»، الأوساط الحقوقية المغربية بعد أن أطلق محاميها إسحاق شارية «نداء عاجلا للأحرار والحرائر لإطلاق سراح سيليا». وقال إنه بعد زيارته لها أيقن أنه من الممكن أن تفقد صوتها إلى الأبد، «هي تعاني بين القضبان من حالة انهيار عصبي، ولم تعد تطيق صبرا في عتمة الظلام».
وأضاف شارية في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن «سيليا كلما أغمضت عينيها تذكرت ممارسات رجال الأمن معها خلال فترة التحقيق وكيف عذبت نفسيا ونقلت من الحسيمة إلى البيضاء عبر الشاحنة وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، تفاجئها بين لحظة وأخرى شتائم حاطة من الكرامة أو تهديدات ترهب نساءنا الحرائر».
وتم تداول رسالة لـ»سيليا» من سجن عكاشة بالدار البيضاء حيث تعتقل، تقول فيها «أفكر بالريف.. أحس بالحنين.. كما كنت أقول دائما وأنا في قلب الاحتجاجات: الريف في دمي» وتضيف سيليا «إنني أشكر الجميع على تضامنهم معي وأتمنى أن أكون في مستوى (الرمزية) التي أعطاني الناس إياها، وأن أتمكن من الاستمرار في العطاء وفي الصمود، كما أشكر هيئة الدفاع والمحامين الأحرار الذين صاروا بمثابة عائلة لي» وأكدت «أننا لم نفعل سوى المطالبة بحقوقنا العادلة والمشروعة، وأننا نخاف على وطننا أكثر من غيرنا، وآه لو يعلم الوطن كم نخاف عليه. أحبكم».
وقال المحامي شاريه «سيليا اشتاقت لنسيم الريف ودفء الأهل، ومعانقة الحرية، وحالتها الإنسانية المستعجلة، باعتبارها البنت الوحيدة من بين المعتقلين، تدفعني بقوة إلى رفع هذا النداء للمساهمة في إطلاق سراحها قبل فواة الأوان، ثم نكمل النضال من أجل الباقي من أبطالنا الأشاوس».
وكشفت نعيمة الكلاف، محامية سيليا، في تدوينة على صفحتها بـ»الفيسبوك» «منذ اعتقال سيليا نقلت للمستشفى من مقر الفرقة الوطنية وخضعت للعلاج لأكثر من مرة بالسجن، نتيجة انهيار عصبي ونتيجة خوفها من بقائها في زنزانة منفردة ومن الظلام” مضيفة أن “ما تعاني منه سيليا اكتئاب نفسي يستدعي إطلاق سراحها فورا».
وأكد امحمد الزياني والد «سيليا» أنه لا علم له بوضعها الصحي حاليا وقال «ليس لدي أي خبر حول وضعها الصحي ولم تتصل بي وأنا كذلك لم أتصل بها».
امرأة بالف رجل الأمازيغية سليلة الملكة الكاهنة وللا انسومر اللواتي حاربنا الضلم والغزات
بطلة أمازيغية سليلة الملكة ديهيا (و ليست الكاهنة كما يروج له العرابن) …تحية امازيغية من احد احفاد اكسال الأمازيغي…و اقول لكى ازول و لن نزول …تحيا تونس تحيا الجمهورية
أحيي كفاح هذه المناضلة وأدعو جميع الامازيع لوقفة احتجاج ورفض لممارسات التمييز العنصري في بلدان امازيغية أناس وأرضا وتقاليد وتراث يحكمها عرب تلف ادمغتهم وانفسهم عتمة جاهلية عتبة وقريش
ايها الامازيغ انتفضوا واستردوا حقوقكم