﻿موسكو تجمع الصف الأول من قيادات الأسد وتسلحهم بمنظومات صاروخية تحسبا لضربات أمريكية على دمشق

دمشق – «القدس العربي» : كشف مصدر عسكري خاص داخل النظام السوري في العاصمة دمشق لـ«القدس العربي»، عن اجتماعات سرية جرى تنسيقها بين ضباط رفيعي المستوى من الفرقة العسكرية الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، وكبار ضباط الحرس الجمهوري، من جهة وجنرالات روس من جهة أخرى، في مقر قيادة الفرقة الرابعة على جبال معضمية الشام غرب مدينة دمشق، للتشاور والتحضير حول التحذيرات الأمريكية من استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، وتزويد القوات الروسية للنظام بمنظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».

وأكد المصدر العسكري أن جميع الضباط الذين حضروا الاجتماعات هم من الدائرة الضيقة المقربة من بشار الأسد، وتحت إشراف مباشر من ماهر الأسد، فيما أفاد أن من بين الحضور كان العميد غسان بلال ضابط أمن الفرقة الرابعة، واللواء محمد مخلوف من مرتبات الحرس الجهوري، واللواء جمعة الأحمد قائد القوات الخاصة، وضباط آخرون.

ونقل المصدر لـ»القدس العربي»، أن «روسيا قررت تعزيز الدفاعات الجوية بالفرقة العسكرية الرابعة، والعاصمة دمشق وضواحيها، وذلك عن طريق تزويدها بأسلحة جديدة لحماية هذه المقرات الأمنية من صواريخ أمريكا الذكية، وخاصة بعد التهديدات الأخيرة، فيما تم البدء بالعمل على وضع خطة لحماية هذه المقرات الأمنية الهمة، ومن المقرر أن يبدأ جنرالات وضباط روس على تدريب قوات النظام على هذه الأسلحة المتطورة ومحطات الدفاع الجوي ومن أهمها منظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».

وأضاف، أن كل ذلك يأتي تحسباً لضربة أمريكية قد تطال مراكز قيادة جيش النظام أو مخازن السلاح ومقرات الفرقة رابعة والحرس الجمهوري أو مراكز هامة أخرى في دمشق.

وباعتبار أن واشنطن كانت قد هددت مراراً بتوجيه ضربات جوية للنظام السوري إذا ما استخدم السلاح الكيميائي، وباعتبار أن النظام وروسيا مستمران في استخدام السلاح الكيميائي كانت هذه المركبات هي الحل الأجدى لتفادي ضربات أمريكية قوية قد تصيب النظام السوري بمفاصله الحساسة.

وذهب الخبير العسكري محمد العطار في تصريح خاص لـ»القدس العربي» إلى أن روسيا تضحي بصورايخ متطورة مقابل مصالحها الاقتصادية في سوريا، وقال: موسكو تلعب مع أمريكا دور الصبي المشاغب فهي تعلم أن أمريكا لن تخوض معها حربا مباشرة من أجل الملف السوري، لذلك تحاول تعطيل خطط واشنطن للوصول الى حلول ترضي غرورها.

وأضاف الخبير العسكري أن رغبة من روسيا بالحفاظ على مصالحها في سوريا من خلال إبقاء بشار الأسد ونظامه حاكماً، وبعد اشتراكها الفعلي بالحرب الدائرة في سوريا لمدة عامين واشتراكها الدبلوماسي من خلال تعطيل قرارات مجلس الامن لمدة خمسة أعوام، وحفاظاً على المكاسب التي اتفقت عليها مع النظام السوري، تزود روسيا النظام بمحطات دفاع جوي متطورة تسحباً لأي هجمة صاروخية على المقار الأمنية في مدينة دمشق وما حولها.

وتابع المتحدث أن «مهام هذه المحطات هو تعطيل أكبر عدد من الصواريخ المتجهة إلى دمشق وحماية المقار الأمنية الموجودة في المدينة ومحيطها من خلال تفجير أكبر عدد منها في الجو إذا ما فكرت أمريكا باستهداف دمشق بصواريخ بالستية بعيدة المدى».