موسكو تجمع الصف الأول من قيادات الأسد وتسلحهم بمنظومات صاروخية تحسبا لضربات أمريكية على دمشق
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : كشف مصدر عسكري خاص داخل النظام السوري في العاصمة دمشق لـ«القدس العربي»، عن اجتماعات سرية جرى تنسيقها بين ضباط رفيعي المستوى من الفرقة العسكرية الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، وكبار ضباط الحرس الجمهوري، من جهة وجنرالات روس من جهة أخرى، في مقر قيادة الفرقة الرابعة على جبال معضمية الشام غرب مدينة دمشق، للتشاور والتحضير حول التحذيرات الأمريكية من استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، وتزويد القوات الروسية للنظام بمنظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».
وأكد المصدر العسكري أن جميع الضباط الذين حضروا الاجتماعات هم من الدائرة الضيقة المقربة من بشار الأسد، وتحت إشراف مباشر من ماهر الأسد، فيما أفاد أن من بين الحضور كان العميد غسان بلال ضابط أمن الفرقة الرابعة، واللواء محمد مخلوف من مرتبات الحرس الجهوري، واللواء جمعة الأحمد قائد القوات الخاصة، وضباط آخرون.
ونقل المصدر لـ»القدس العربي»، أن «روسيا قررت تعزيز الدفاعات الجوية بالفرقة العسكرية الرابعة، والعاصمة دمشق وضواحيها، وذلك عن طريق تزويدها بأسلحة جديدة لحماية هذه المقرات الأمنية من صواريخ أمريكا الذكية، وخاصة بعد التهديدات الأخيرة، فيما تم البدء بالعمل على وضع خطة لحماية هذه المقرات الأمنية الهمة، ومن المقرر أن يبدأ جنرالات وضباط روس على تدريب قوات النظام على هذه الأسلحة المتطورة ومحطات الدفاع الجوي ومن أهمها منظومة الصواريخ المضادة للجو «تور – أم 2».
وأضاف، أن كل ذلك يأتي تحسباً لضربة أمريكية قد تطال مراكز قيادة جيش النظام أو مخازن السلاح ومقرات الفرقة رابعة والحرس الجمهوري أو مراكز هامة أخرى في دمشق.
وباعتبار أن واشنطن كانت قد هددت مراراً بتوجيه ضربات جوية للنظام السوري إذا ما استخدم السلاح الكيميائي، وباعتبار أن النظام وروسيا مستمران في استخدام السلاح الكيميائي كانت هذه المركبات هي الحل الأجدى لتفادي ضربات أمريكية قوية قد تصيب النظام السوري بمفاصله الحساسة.
وذهب الخبير العسكري محمد العطار في تصريح خاص لـ»القدس العربي» إلى أن روسيا تضحي بصورايخ متطورة مقابل مصالحها الاقتصادية في سوريا، وقال: موسكو تلعب مع أمريكا دور الصبي المشاغب فهي تعلم أن أمريكا لن تخوض معها حربا مباشرة من أجل الملف السوري، لذلك تحاول تعطيل خطط واشنطن للوصول الى حلول ترضي غرورها.
وأضاف الخبير العسكري أن رغبة من روسيا بالحفاظ على مصالحها في سوريا من خلال إبقاء بشار الأسد ونظامه حاكماً، وبعد اشتراكها الفعلي بالحرب الدائرة في سوريا لمدة عامين واشتراكها الدبلوماسي من خلال تعطيل قرارات مجلس الامن لمدة خمسة أعوام، وحفاظاً على المكاسب التي اتفقت عليها مع النظام السوري، تزود روسيا النظام بمحطات دفاع جوي متطورة تسحباً لأي هجمة صاروخية على المقار الأمنية في مدينة دمشق وما حولها.
وتابع المتحدث أن «مهام هذه المحطات هو تعطيل أكبر عدد من الصواريخ المتجهة إلى دمشق وحماية المقار الأمنية الموجودة في المدينة ومحيطها من خلال تفجير أكبر عدد منها في الجو إذا ما فكرت أمريكا باستهداف دمشق بصواريخ بالستية بعيدة المدى».
هبة محمد
لا أظن أن هذا الكلام صحيح لأنه أولاً من سيدفع ثمن هذا السلاح ؟! النظام الأسدي المفلس؟! ثانياً إعطاء سلاح بهذه الأهمية قد يكون لعبة مميتة للنظام الأسدي يريد الروس توريط النظام والتالي سحقه لأنه لو افترضنا أن الأمريكان شنوا هجوماً على منشآت النظام وقام النظام بالرد (وهو لم ولن يرد على أي هجوم سابق أو لاحق أبداً) باستعمال هذا الصواريخ وإسقاط طائرة أمريكية (بالأحلام طبعاً) ماذا سيكون رد الأمريكان؟ أعتقد أن النظام يكون قد حفر قبره بيده وربما هذا ما يريده الروسي إذا أن هذه المنظومة الصاروخية غير مصممة لإسقاط صواريخ. هناك أمر آخر النظام الأسدي لن يرد على أي هجوم إسرائيلي لأن الروس لن يسمحوا له بذلك. وبالتالي من غير المنطقي أن يعطي الروس منظومة الصواريخ هذه ولكن من الممكن أن يستعملها الروس أنفسهم و يتهموا النظام الأسدي باستعمالها كي يبعدوا الشبهة عنهم.
الله يحمي سوريا وأهل سوريا والقيادة السورية وحاجة الاغبياء ان تصدق حجة الدمقراطية بعد ما انفضح امر حكام ما يسمى بسعودية وباقي الخونة ماذا ينتظر البعض لتصديق لحين رجوع اليهود مباشرة بعد ان طردهم رسول الله ويرفرف ما يسمى نجمة دَاوُدَ وداود بري منهم
وهل تقصد مجرم الحرب بشار الأسد ونظامه وشبيحته القتلة المجرمين يا أخي د حمود الفاخري/واشنطن. ق لي بالله عليك مالذي كان يمنع بشار الأسد من البحث عن حل سلمي بدلا من الإصرار على الحل الأمني والقمع والقتل والإجرام بكل أنواع الأسلحة وبشتى أنواع طرق القتل والإجرام. نظام إجرامي دموي لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول به, ولنا الله ومالنا غيرك يا الله.