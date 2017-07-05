﻿«الحشد الشعبي» ينفي رفضه سلطة حكومة بغداد ويشكر خامنئي ونصر الله

بغداد ـ «القدس العربي»: نفى «الحشد الشعبي»، أمس الثلاثاء، أنباء تداولها بعض الوكالات بشأن رفضه سلطة الحكومة الاتحادية عليه، مؤكدا على عمق العلاقة بين الجانبين.

وذكر عدد من وسائل الإعلام، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس رفض خلال تصريحات له أول امس الإثنين، سلطة الحكومة العراقية على «الحشد الشعبي».

وقالت هيئة « الحشد» في بيان لها، إن «نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس اكد دائما على عمق العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشد التي هي جزء لا يتجزأ منها»، مشيرة إلى ان «بعض الجهات حاولت التشويش على تلك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس التي تحتفظ مديرية الإعلام بتسجيلاتها الكاملة والحرفية».

واضافت، أن «المهندس اكد خلال استضافته على هامش ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامي بمدينة مشهد الإيرانية، بان الحشد يقدم شكره للشعب والمرجعية الدينية والحكومة العراقية لدعمها المتواصل له».

ودعت الحكومة العراقية على لسان رئيسها حيدر العبادي قبل فترة، قادة الحشد إلى الانضباط في التصريحات والتصرفات.

ويتعرض «الحشد» لانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية داخل العراق وخارج، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان يُتهم عناصره بارتباكها ضد المدنيين العراقيين.

والمهندس، أطلق، أول أمس الإثنين، عددا من المواقف في كلمة ألقاها في ندوة على هامش مؤتمر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، المنعقد في مدينة مشهد الإيرانية.

فإلى جانب كلامه عن علاقة الحشد بالحكومة، قال إن «الانجازات التي تحققت ضد تنظيم الدولة لم تتحقق، لولا دعم وجهود إيران وحزب الله وإسنادهما للحشد الشعبي».

وأضاف: «نبارك بالانتصارات التي تحققت في العراق ونشكر الإمام السيد علي الخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على مساندتهما لنا في المعركة ضد تنظيم الدولة».

وأردف أن المعركة ضده لا تزال بالجانب العسكري في العراق وأن «تهديد التنظيم للمدن مستمر خاصة كربلاء والنجف، ولدينا معلومات عن تجمعات للتنظيم غربي هذه المناطق لغرض استهدافها».

وأضاف: «الفترة القادمة نحن مقبلون على فتن سياسية وطائفية»، لافتا إلى أن «أمريكا تريد البقاء في العراق والجيش الأمريكي يريد العودة إلى العراق».

وتابع: «سنقف ونمنع بكل قوة المخطط الأمريكي للسيطرة على الحدود العراقية السورية وتشكيل منطقة خاصة بالنفوذ الأمريكي»، وقال: «يتهموننا بأننا فتحنا طريق دمشق-بغداد وسنؤمن هذا الطريق وسنحافظ على علاقتنا مع السوريين واللبنانيين».

واتهم المهندس «أمريكا بالعمل على تحجيم الحشد الشعبي وتقسيمه»، لافتا إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد دورا إقليميا عراقيا هاما في دعم سوريا»، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأشار إلى أن «فئات من السياسيين العراقيين سيبدأون الانتخابات بالتهجم على الحشد الشعبي»، موضحا أن «من يتفاعل مع المشروع الأمريكي سيهاجم الحشد في هذه الفترة».