«الحشد الشعبي» ينفي رفضه سلطة حكومة بغداد ويشكر خامنئي ونصر الله
بغداد ـ «القدس العربي»: نفى «الحشد الشعبي»، أمس الثلاثاء، أنباء تداولها بعض الوكالات بشأن رفضه سلطة الحكومة الاتحادية عليه، مؤكدا على عمق العلاقة بين الجانبين.
وذكر عدد من وسائل الإعلام، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس رفض خلال تصريحات له أول امس الإثنين، سلطة الحكومة العراقية على «الحشد الشعبي».
وقالت هيئة « الحشد» في بيان لها، إن «نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس اكد دائما على عمق العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشد التي هي جزء لا يتجزأ منها»، مشيرة إلى ان «بعض الجهات حاولت التشويش على تلك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس التي تحتفظ مديرية الإعلام بتسجيلاتها الكاملة والحرفية».
واضافت، أن «المهندس اكد خلال استضافته على هامش ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامي بمدينة مشهد الإيرانية، بان الحشد يقدم شكره للشعب والمرجعية الدينية والحكومة العراقية لدعمها المتواصل له».
ودعت الحكومة العراقية على لسان رئيسها حيدر العبادي قبل فترة، قادة الحشد إلى الانضباط في التصريحات والتصرفات.
ويتعرض «الحشد» لانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية داخل العراق وخارج، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان يُتهم عناصره بارتباكها ضد المدنيين العراقيين.
والمهندس، أطلق، أول أمس الإثنين، عددا من المواقف في كلمة ألقاها في ندوة على هامش مؤتمر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، المنعقد في مدينة مشهد الإيرانية.
فإلى جانب كلامه عن علاقة الحشد بالحكومة، قال إن «الانجازات التي تحققت ضد تنظيم الدولة لم تتحقق، لولا دعم وجهود إيران وحزب الله وإسنادهما للحشد الشعبي».
وأضاف: «نبارك بالانتصارات التي تحققت في العراق ونشكر الإمام السيد علي الخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على مساندتهما لنا في المعركة ضد تنظيم الدولة».
وأردف أن المعركة ضده لا تزال بالجانب العسكري في العراق وأن «تهديد التنظيم للمدن مستمر خاصة كربلاء والنجف، ولدينا معلومات عن تجمعات للتنظيم غربي هذه المناطق لغرض استهدافها».
وأضاف: «الفترة القادمة نحن مقبلون على فتن سياسية وطائفية»، لافتا إلى أن «أمريكا تريد البقاء في العراق والجيش الأمريكي يريد العودة إلى العراق».
وتابع: «سنقف ونمنع بكل قوة المخطط الأمريكي للسيطرة على الحدود العراقية السورية وتشكيل منطقة خاصة بالنفوذ الأمريكي»، وقال: «يتهموننا بأننا فتحنا طريق دمشق-بغداد وسنؤمن هذا الطريق وسنحافظ على علاقتنا مع السوريين واللبنانيين».
واتهم المهندس «أمريكا بالعمل على تحجيم الحشد الشعبي وتقسيمه»، لافتا إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد دورا إقليميا عراقيا هاما في دعم سوريا»، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وأشار إلى أن «فئات من السياسيين العراقيين سيبدأون الانتخابات بالتهجم على الحشد الشعبي»، موضحا أن «من يتفاعل مع المشروع الأمريكي سيهاجم الحشد في هذه الفترة».
بمعنى آخر حسب كلامه من ليس مع الحشد وإيران، فهو مع أمريكا وداعش، فهذا كان منطق جورج بوش الإبن، للتغطية على فضيحة تقصيره، في توفير الأمن للإنسان (المواطن والمقيم والزائر، رجل كان أم امرأة) في أمريكا يوم 11/9/2001 فمن يضحك على من، هنا؟
أنا لاحظت ثقافة الـ أنا أولا ومن بعدي الطوفان، تعمل على تسويق الأقوال التالية على أنها حقائق (وسلاما على من ضحى بحبه وسعادته، وأكمل طريقه مكسور الخاطر راضيا بقضاء الله) (بعض الأشخاص ساعدهم أباؤهم في الوصول، وبعض الأشخاص يجب عليهم أن يصلوا من أجل مساعدة والديهم) لتبرير الغش والخيانة والواسطة والمحسوبية والرشوة بكل أنواعها بداية من لغة الجسد، فهذه ليس لها علاقة بخلاصة الحكمة الإنسانية، بل لها علاقة بفلسفة النخب في الحكم والتحكم في دولة الحادثة، أظن ربط مفهوم التغيير بالزمن له علاقة بفكر الفلسفة التي ترفض الاعتراف بالخطأ والصواب أو قاموس وهيكل اللغة، للمجتمع أو المهنة التي منها يحصل على دخل يعيش منه، فثقافة الـ أنا لفكر الفلسفة من المنطقي والموضوعي لا تعترف بخبرة أي أحد سوى الـ أنا، العولمة واقتصادها الإليكتروني، ودخول الآلة كوسط للحوار بين الـ أنا والـ آخر أعطت للغة بُعدا جديدا، لم يكن قبل عصر الآلة، صار هناك أهمية للحواس الخمس وللضمير الإنساني، الكثير لم ينتبه إلى أن لا مكان للغش وشهادة الزور في أجواء العولمة واقتصادها الإليكتروني، لأن بدون الشفافية واللامركزية لا يمكن إدارة أو حوكمة أي شيء خارج حدود الدولة، لضمان حصول الإنسان في كل مكان على حقوقه، دون غش وشهادة زور لحساب فلان أو علان من أصحاب السلطة.
ومن هذه الزاوية تفهم سر أزمة إفلاس نظام ولي الفقيه (الانتخابي والديمقراطي) في إيران أو العراق أو سوريا بل وحتى لبنان، في أجواء العولمة واقتصادها الإليكتروني، فلغة ظروف العملة الورقية، لإسكات فلان وعلان، ومن يرفض ستسكته (ظرف يحوي طلقة)، لا يمكن استخدامها في الاقتصاد الإليكتروني، حيث يحتاج إلى عملة إليكترونية تتعامل بشفافية ولامركزية، وهذا ما لا يوجد حتى في دول مجلس التعاون للخليج العربي أو الاتحاد الأوربي ومن هذه الزاوية مشكلتهم مع قطر وتركيا التي تحرص كل منهما على التعامل بكل صراحة ووضوح خصوصا في موضوع العمولات، والدليل على ذلك المبلغ الذي يحتفظ به البنك المركزي العراقي، كما قال د حيدر العبادي، الذي أرسلته قطر من أجل دفع دية المختطفين له.