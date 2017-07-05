﻿المؤسسات الأرثوذكسية تطالب بعزل ثيوفيلوس واللجنة الرئاسية للكنائس تؤكد متابعتها لقضية صفقة «رحابيا»

رام الله – «القدس العربي»: تصاعدت ردود الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية على الصفقة الأخيرة لتسريب أراضي البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة إلى اسرائيل، فبعد بيان الحكومة الفلسطينية الرافض للصفقة، عبرت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين عن موقف رافض وغاضب مماثل، فيما قررت المؤسسات والجمعيات الأرثوذكسية وقف كافة أشكال الحوار مع البطريرك ثيوفيلوس وطالبت بعزله.

واجتمعت المؤسسات والجمعيات والفعاليات الأرثوذكسية في بيت لحم لمناقشة التطوّرات الأخيرة في القضية الأرثوذكسية، وأعلنت هذه المؤسسات والجمعيات والحراك الشبابي والشعبي، رفضها لكل صفقات تسريب العقارات والأراضي من قبل البطريركية الأرثوذكسية المقدسية، وآخرها صفقة «رحابيا»، التي تنازل بموجبها البطريرك ثيوفيلوس الثالث عن قطعة أرض بمساحة تُقدّر بأكثر من خمسمئة وثمانية وعشرين دونماً في حي الطالبية بالقدس.

كما اتفقت المؤسسات بالإجماع على إيقاف كافة أشكال الحوار مع البطريرك والمجمع المقدّس بعد نكثهم لجميع الالتزامات والعهود منذ تولّي البطريرك منصبه. واتفقت كذلك على تشكيل سكرتاريا مُصغّرة لمتابعة كافة الخطوات الاحتجاجية والتحركّات الشعبية الهادفة لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وسحب الاعتراف الفلسطيني والأردني منه.

وأعلنت أن شخص البطريرك ثيوفيلوس ومن يمثّله غير مرحّب بهم في الكنائس والأديرة الفلسطينية وكافة المؤسسات الأرثوذكسية. وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بسحب الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث. وناشدت الحركة الوطنية وكافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بتبنّي موقف المؤسسات الأرثوذكسية والمجلس المركزي رسمياً، باعتبارها قضية وطنية بحتة.

في غضون ذلك أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، متابعتها الحثيثة لقضية صفقة «رحابيا» بجميع معطياتها وأبعادها على كافة المستويات. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الرئاسية لمناقشة تداعيات قضية صفقة «رحابيا».

وأعلنت اللجنة التأكيد على رفضها المطلق للصفقة كما ورد في بيانها السابق بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الماضي، الذي أوضحت من خلاله رفضها الكامل لكافة صفقات البيع والتأجير لممتلكات الطائفة الأرثوذكسية، كما حملت البطريركية مسؤولية الحفاظ وحماية ممتلكات الرعية.

وتسلمت رسالة من المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي تتضمن سلسلة من المطالب من أبناء الرعية الأرثوذكسية العربية، وأجرت نقاشا معمقا حول الموضوع وقررت رفع التوصيات من جهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرفقة بالمطالب. كما أوصت بالاستعانة بشخصيات قانونية واعتبارية مهنية مؤهلة، لفحص كافة معطيات هذه الصفقة وتزويد اللجنة بالتقرير اللازم بأقرب وقت ممكن.

وأكدت اللجنة الرئاسية أنها تدعم الحراك المجتمعي الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن، تأكيدا على الحفاظ على الأرض ومستقبل الأجيال القادمة في فلسطين. وأقرت بضرورة إقامة المجلس المختلط الذي يتوجب أن يتم انتخابه في القريب العاجل، وتنفيذ كافة أحكام القانون 27 لعام 1958 الذي ينظم العلاقة بين البطريركية الأرثوذكسية وأفراد الرعية في كل من فلسطين والأردن.

من جهته أدان مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية بشدة الصفقة بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم صفقة «رحابيا» إذا صحت الأخبار حول إتمام هذه الصفقة. وأكد المجلس أن مسؤولية البطريركية هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين. ودعا المسؤولين عن صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد مثل هذه الصفقات، مشيراً إلى أنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية الذين يشكلون جزءاً أصيلاً وحيوياً من النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني.