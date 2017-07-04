﻿مذكرة حكومية جزائرية تحصي 5 آلاف افريقي يقاتلون في سوريا والعراق وليبيا

لندن – «القدس العربي»: أحصت مذكرة حكومية جزائرية وجود 5 آلاف افريقي يقاتلون في الجماعات الإرهابية، بمناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا ودول الساحل الصحراوي.

واستعرض الوزير الأول الجزائري عبدالمجيد تبون خلال قمة أديس أبابا بإثيوبيا مذكرة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بصفته منسقًا لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب لدى الاتحاد الافريقي، كشف خلالها أن أكثر من 5 آلاف افريقي من جنسيات مختلفة، ينشطون مع الجماعات الإرهابية في القارة وفي مناطق النزاعات المسلحة الأخرى.

وأوضحت المذكرة وفق الكلمة التي نقلها التلفزيون الجزائري أن العديد من الشباب الافريقيين انخرطوا في مناطق النزاع المختلفة في جميع أنحاء العالم، خصوصًا في العراق وسوريا ومنطقة الساحل بما فيها ليبيا ومالي. وأضافت المذكرة حول آفاق منع ومكافحة التطرف والإرهاب في افريقيا أن القارة الافريقية تواجه أيضًا تحديات بسبب التهديد الذي يشكله هؤلاء الأشخاص لدى عودتهم إلى دولهم أو إلى دول أخرى في المنطقة.

واعتبرت أن هذا الخطر يفاقم عددًا من العوامل الخاصة بقارتنا، بما في ذلك اتساع رقعة الأراضي وطبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ومحدودية الموارد والقدرات لعدد كبير من الدول التي يحتمل أن تكون هدفًا لهذه الآفة. وأكدت الوثيقة أن المحاولات الحالية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية للتجمع أو التوحد في منطقة الساحل ليست غريبة على حركات العودة، والتوقعات المستقبلية للأعمال الإرهابية في هذه المنطقة.

وأشارت إلى أنه بغية مواجهة هذا التهديد، فإن افريقيا مدعوة إلى تطوير تعاونها في مجالات عدة، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتحسين المعرفة بملامحهم ومنع تنقلهم عبر مختلف وسائل النقل ونقاط الدخول والعبور، فضلاً عن تحسين إدارة الحدود.