﻿دعوات إسقاط الجنسية تلاحق معارضي السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تلاحق دعاوى إسقاط الجنسية عددا من معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالت أخيرا أبناء الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وأحالت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، دعوتي إسقاط الجنسية عن الشيماء محمد مرسي، وأسامة محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وقال المحامي طارق محمود الذي رفع الدعويين، إن «أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي يحملان الجنسية الأمريكية من دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، وذلك في مخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 التي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية وإبداء الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ما لم يفعلاه ابنا مرسي، بل تجنسا بالجنسية الأمريكية من دون موافقة الحكومة المصرية، الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة».

وأشار محمود إلى أن «المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية شرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى التي يحمل الشخص جنسيتها، ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهما الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية».

وتابع: «جميع تلك الأمور هي التي أدت لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما، بعد تجنسهما بالجنسية الأمريكية، دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون».

وأوضح أن «هذا يؤكد ولاء الشيماء وأسامة محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية، التي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتمائه للبلد الآخر وهي الدولة المصرية، خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية التي أقسما فيها على الولاء لأمريكا».

وبين في دعوييه أن «أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقان أن يكونا حاملين للجنسية المصرية، وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية».

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أجلت أمس الأول، نظر دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منهم الإعلاميان محمد ناصر، ومعتز مطر، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والمعارضة آيات العرابي، لجلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الأول، تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور المرشح الرئاسي السابق، لجلسة 9 سبتمبر/ أيلول المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وكان المحامي طارق محمود، قد قال في دعواه التي حملت رقم 44357 «بعد سقوط جماعة الإخوان قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين لإحدى الدول العربية أيمن نور وانتقل منها إلى تركيا التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتؤوي قيادات إرهابية صدرت ضدها أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومي المصري».

وحسب مزاعم محمود «أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه».

كذلك، قررت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، لجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

وحملت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 قضائية، واختصمت وزير الداخلية بصفته، وقالت إن «المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبراً له ليبث ما تصفه الدعوى بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء في الخارج».