المغرب: الحكمة أم الرصاص؟
رأي القدس
يتمتّع المغرب العربي بصفات جغرافية وسياسية تميّزه، ويفترض أن تجعله، على رغم وجوده في أقصى ما يسمى «العالم العربي»، محط انتباه شديد، بل تجعله ايضاً، في هذه الحقبة الشديدة القساوة، بوصلة للاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن تتجه إليها البلدان العربية.
من هذه المزايا الجغرافية المهمّة وجوده على مسافة شديدة القرب من أوروبا، التي تعتبر مركز الحضارة العالميّة منذ قرون، وهو ما يجعله شديد التأثّر بالعلاقة المعقدة بين هذه الحضارة والنظم السياسية والاجتماعية والفكرية التي أنتجتها، من جهة، والديناميّات الداخلية للنظام والمجتمع والفكر المغربي، من جهة أخرى.
هذه العلاقة التي أنتجت الاستعمارين الفرنسي والإسباني وآثارهما القديمة واللاحقة، والنضال المغربيّ الحثيث للاستقلال كردّ فعل عليهما، أنتجت أيضاً نزوعاً كبيراً لدى النخب المغربية للانتظام في خطّ الحضارة والحداثة والتقدّم من دون عقدة نقص تجاه الهويّة المغربيّة ومضمونها العربي والأمازيغي الإسلامي، وهي عقدة ميّزت، إلى حدّ كبير، اتجاهات فكرية وسياسية عربيّة، وفتحت الباب لصراع عبثيّ مهول بين التيارات المدعوّة «تقدّمية» من قومية وماركسية وتلك المسمّاة «إسلامية».
يمكن، وعلى هذه الخلفية السابقة، اعتبار أسّ الصراع الذي اعتمل في المغرب بعد الاستقلال، صراعاً بين منظومتين جغرافيتين تعبّر عنهما قوى أوروبا الديمقراطية ونظمها السياسية الحديثة، من ناحية، وقوى العالم العربيّ المستبدة ونظمه السياسية المتهالكة، من ناحية أخرى.
والحقيقة أن الوضع الحالي المغربي والعربي هو تجلّ كاشف لهذا الصراع، الذي تتحد فيه قوى الثورة المضادة العربية والاتجاهات العنصرية الغربية معاً لخنق الحراكات الشعبية ومعاكسة الاستحقاقات السياسية والتاريخية الملحّة، لأن أي تغيّر سياسي في العالم العربيّ باتجاه مزيد من الديمقراطية والتحديث ومحاكمة الفساد وفتح أبواب الحرّية سينعكس في الغرب نفسه عبر الجاليات المغربية الكبيرة، وسيساهم في وقف المد اليميني المتعصّب وأشكال التطرّف الديني والسياسي العربية.
تحتوي المنظومة المغربية الحاكمة، وفي قلبها المؤسسة الملكية، هذا الصراع داخلها، وقد عبّرت، منذ استلام الملك محمد السادس الحكم في مثل هذا الشهر من عام 1999 عن ميل متزايد للخروج بالبلاد من ذكريات «سنوات الرصاص» الأليمة، وتمثّل ذلك بعدد من الإصلاحات السياسية، وبالتعامل بذكاء مع الحراك الشعبيّ عام 2011، وبحكمة في التعامل مع الاتجاهات السياسية، بما فيها تيار «الإسلام السياسي» ممثلا بحزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة حاليّاً، وهذا يشابه، إلى حدّ ما، سياسات المغرب الخارجية المتوازنة عربيّاً وإقليميّاً (التي كان من مظاهرها الكريمة والشجاعة مؤخراً موقف الملك محمد السادس المتعاطف مع قطر، وإدخال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود مع الجزائر).
لكنّ هذا الميل الإصلاحيّ والاعتدال السياسي والحكمة التي تميّز المؤسسة الملكيّة لا ينفي، من جهة أخرى، قوّة المنظومة العربية داخل «المخزن» المغربيّ، ووجود اتجاه يكره الإصلاحات ويميل للاستبداد ويتمنى عودة «سنوات الرصاص» والقمع والبطش ضد المعارضة والشعب.
وقد شهدنا، في طرق التعامل مع حراك الريف المغربيّ المتأجج حاليّاً أشكالا كبرى تعبر عن هذين الاتجاهين الكبيرين في المغرب فتصاعدت الاعتقالات والعسكرة والضغط على الأحزاب والجمعيات لتأييد اتجاه البطش بالمتظاهرين والمعتصمين، كما شهدنا تمرّداً من قواعد الأحزاب وتعاطفاً شعبيّاً وسياسيا وإعلاميا مع الحراك وتوسّعاً متزايداً للاحتجاجات ودخول دول ومؤسسات غربية على خطّ نصح النظام بوقف القمع واعتماد خيار الاستماع للجماهير وتنمية المناطق المهمشة بدل المحاولة العدمية لكسر المعارضة.
إشارات كثيرة تدلّ على أن الملك محمد السادس يتّجه، كما فعل سابقا، إلى تسوية الأزمة واحترام مطالب شعبه، وهناك وسائل إعلام تؤكد أنه سيلقي خطاب ذكرى استلامه العرش في 23 من الشهر الجاري في مدينة الحسيمة، التي انطلقت منها الاحتجاجات وهو أمر سيكون، بالتأكيد، إعلاناً جديداً عن الحكمة المغربية وابتعاداً حثيثاً عن سنوات الرصاص.
… في هذه الأثناء يتابع بعض طغاة المشرق العربيّ انحدارهم الخطير نحو التوحّش.
رأي القدس
في الصورة فوق تظهر كلمة عدالة !
أي عدالة إجتماعية في توزيع الثورة ولا للتهميش والإقصاء
وهناك شعارات الربيع العربي الحية التي تنادي بالعيش والحرية والكرامة الإنسانيه
والسؤال هو : هل يتوفر تطبيق لهذه الشعارات بالمغرب ؟ والإجابة لا وبأمر الملك نفسه الآمر الناهي
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب أن ننظر بتمعن الي ما يحذث في المغرب لن تري الأشياء علي حقيقتها الي اذا كنت تعيش داخل المغرب النظام لم يتغير مند قرون فقط غير لونه في السنوات الأخيرة لا ننسي أن المغرب تحرك فقط بعد مظاهرات عشرين فبراير مباشرة بعد موجة الربيع العربي دستور جديد والكثير من الكلام والدعاية الكاذبة لاكن الحقيقة أنه لم يتغير شيء المواطن المغربي لا يريد ديمقراطية إذا لم تحسن مستواه المعيشى واخراجه من الفقر والبطالة والجهل والظلم المغاربة لايردون شعارات يردون الخبز والصحة والتعليم لأبنائهم هذا مايجب أن يفهمه الملك أن يسثمر في البشر . ربما سيعطي المغاربة فرصة اخري للمغرب الذي يجب فورا ان يبدء ببناء مدارس ومستشفيات وسكنات لناس لن تنفع الحلول الترقعية هذه المرة والمغاربة لن يصبرو الي مانهاية
لا نلوم الا رؤساءنا وملوكنا الذين أوصلونا ال عصر الانحطاط. لم يعد احد يحترم العرب والإسلام بعد ان كان ديننا منارة وباب العلم أصبحنا مهزلة التاريخ نقاتل ونتاءمر على بَعضُنَا ونتعاون مع أعداءنا لم يبقى لدينا ذرة كرامة.
الشى الذى لفت انتباهى عند زيارتى لهذا البلد العريق والمتماسك رغم شحه الموارد ان شعبه متواضع ومحافظ على التقاليد العربيه الاصيله فى الكرم وحسن الضيافه ورغم تعاقب الاحتلالات من فرنسى واسبانى وبرتغالى فقد حافظو على العادات ولاخلاق الحميده ولاكثر من هيك ان الملك محمد السادس يحظى بحترام وتقدير الشعب المغربى فكلما دخلت الحكومه فى مأزق او مشكله ما يدخل الملك على الخط ويبلى بلاء حسنا.
المغرب محصن من اى تاثير سلبى كان خارجى او داخلى والملك والحكومات المتعاقبه عندهم النضج السياسى والثقافه الدبلوماسيه فى معالجه الامور والخروج بحلول جيده تمتص وتعالج مشاكل كثيره ومتشعبه وتواصل المسيره بقدر الامكانيات المتاحه لديها وهذا شى نادر فى بعض البلدان العربيه الاخرى.
و الله كمغاربة لا نتمنى سوى الازدهار و الرخاء و الكرامة في هذا الوطن الغالي، و لا تهمنا طريقة الوصول إلى هذه االغاية سواء حكم الحكومة أو حكمت الأحزاب من خلال الحكومة المنتخبة٠٠٠لكن ما دامت دار لقمان على حالها فالحلم لا زال بعيدا٠٠٠
المغرب الحضارة كان دائما عبر العصور امة واحدة موحدة و سيبقى كذالك الى يوم البعث لان شعبه عريق و الشعوب العريقة لا تخشى بعض الهزات ان صح القول فهم لم يتقاتلوا فيما بينهم بحروب اهلية او ظهرت عندهم نزعات انفصالية فكانوا و مازالوا يجسدون التعايش في ظل الوحدة و الدولة الامة لان امبراطوريتهم تمتد على مدى 12 قرنا استطاعوا خلالها بناء حضارتهم و هويتهم و نشر الدين الاسلامي و اجتازوا الحدود و تركوا ارثا للانسانية يتمثل في الحضارة الاندلسية التي كانت اهم ماثرهم ما وراء البحار و اعتقد ان هذه الدول العريقة لا تخشى بعض العواصف لانها متجدرة في التاريخ و اعتقد ان ما وقع في الحسيمة من حراك تداولته بعض وسائل الاعلام بشيء من المبالغة لان المغرب كان و مازال واحة الاستقرار في العالم العربي الشيء الذي جعل اي تحرك شعبي حتى و ان كان عاديا او يتسم ببعض الحدة احيانا ينظر اليه خارجيا باهتمام اكثر فحتى مصطلح سنوات الرصاص الذي يتردد على الالسن لا اراه حقيقيا لان القتلى او المختفون في ذالك الزمن لا يتعدى 15 فردا فاذا نظرنا الى اعداد الارواح التي زهقت او مازالت تزهق في العالم العربي فاننا نخجل حينما نردد سنوات الرصاص مثلا في الجزائر قتل الجيش ربع مليون مواطن بعد الانقلاب على الجبهة الاسلامية للانقاذ العراق ايضا ملايين القتلى و الجرحى و الايتام ليبيا مصر اليمن لبنان سوريا فاشكر كاتب هذا المقال لانني اكتشفت صدقه و محبته و نيته الحسنة اتجاه الشعب المغربي لكن اعتقد ان المسالة تبدو اصعب على بعض الدويلات التي صنعها الاستعمار في الستينات و السبعينات من القرن الماضي و التي قد تعصف بها ابسط الهزات و هذا ما لا نتمناه لاي دولة عربية لاننا نريد ان نتجاوز هذه المراحل التي مرت منها شعوبنا و نعمل اليد في اليد من المحيط الى الخليج للعيش في امن و امان و رفاهية و التطلع لمستقبل افضل لنا و لاجيالنا القدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (المغرب: الحكمة أم الرصاص؟)
دائما وابدا الحكمة والتروي وميزان العقل نتائجها افضل درجات ودرجات من البطش وروح الانتقام والتي محصلتها دركات ودركات .فحراك الريف المغربي طلبا للاصلاح ونبذا للتهميش والاهمال، معالجته بالحكمة والتروي افضل كثيرا من مواجهة جماهيره بالقمع والدموية المفرطة كما يحصل في معظم دول المشرق العربي. وموقع المغرب الاقرب الى اوروبا، وروح التسامح من موروثه الاسلامي ربما يميزه عن المشرق العربي( بوقف القمع واعتماد خيار الاستماع للجماهير وتنمية المناطق المهمشة بدل المحاولة العدمية لكسر المعارضة.)
وعلى حكومة المغرب التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي ان تتروى في معالجة حراك الريف المغربي وان لا تفكر بالقمع والاخضاع القسري، بل عليها ان تصغي لهذه المطالب وتنفذ العادل والمعقول منها،وبهذا تسحب البساط من تحت مثيري الشغب العبثي وتكسب القلوب الملتاعة من الاهمال والتهميش.
ومما سيساعد في تهدئة هذا الحراك بالاضافة لتلبية المطالب العادلة هو ان الملك محمد السادس(سيلقي خطاب ذكرى استلامه العرش في 23 من الشهر الجاري في مدينة الحسيمة، التي انطلقت منها الاحتجاجات وهو أمر سيكون، بالتأكيد، إعلاناً جديداً عن الحكمة المغربية وابتعاداً حثيثاً عن سنوات الرصاص.
… في هذه الأثناء يتابع بعض طغاة المشرق العربيّ انحدارهم الخطير نحو التوحّش.)
علق الشعب المغربي آمال عريضة عند تولي محمد السادس الحكم بالبلد, لأنه لم يكن له يد فيما شهدته البلاد في فترة حكم والده من عمليات الإختطافات والتصفيات وقمع الإحتجاجات, فالملك الراحل كان حربص على إبقاء ولي العهد بعيدا عن كواليس ومؤامرات “المخزن” ضد معارضيه.
بعد اعتلاء محمد السادس العرش كان أول ما بدأ به هو إقالة وزير الداخلية السيد البصري وهو الرجل النافذ والسيء السمعة لتورطه في انتهاكات كثيرة طالت مناضلين وسياسيين ونقابيين. فاستبشر الناس خيرا, ولطي صفحة الماضي كان لابد من تضميد جراح الماضي, أسس الملك الشاب هيئة الإنصاف والمصالحة ورغم ما طال عملها من قصور واختلالات ساد الإعتقاد بأن الأجدى أن يصوب الجميع اهتمامه إلى المستقبل وبناء غد أفضل للأجيال الصاعدة ونسيان جراح الماضي, ثم بعد ذلك أطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقيل إن الإصلاح والتغيير يتطلب العزيمة والصبر وحيز زمني كاف لتظهر النتائج ويحين وقت جني الثمار.
لكن بعد مرور 12 سنة على حكم الملك الجديد لم يحدث التغيير المنشود فخرج الشباب إلى الشوارع للإحتجاج والتعبير عن خيبة أمله إبان اندلاع الثورات في تونس ومصر سنة 2011, فبادرت المؤسسة الملكية بتقديم مشروع إصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لامتصاص الغضب الشعبي, علق الشعب يومها على هذه الخطوات آمالا عريضة وفضل مشروع التغيير في إطار الإستقرار وحفظ السلم الإجتماعي على المغامرة بخوض تجربة غير محسوبة العواقب كما حدث في أقطار عربية أخرى, لكن بعد مضي 18 سنة من تولي محمد السادس الحكم تبين أن الوضع السياسي ليس أحسن مما كان عليه قبل 1999 والوضع الإقتصادي كذلك لم يعرف تلك النقلة النوعية التي كان يأملها الشعب مع تسجيل تحسن طفيف في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
فهل من الحكمة الرهان للمرة الألف اليوم على إصلاحات شكلية وتغييرات محدودة والقبول بما يجود به “المخزن” أم أن الوقت حان لوصع حد لهذا العبث والإستهتار بطرق مشروعة وسلمية مع الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار البلد؟
*كل التوفيق للمغرب العربي
ملكا وشعبا.
أرجو أن تسود (الحكمة) ويختفي الرصاص.
سلام
وماذا غيرت الخطابات السابقة؟لا شئ.المغاربة ينتظرون معاقبة الفسدة من المسؤولين وتطبيق القانون والحزم مع ناهبي الاموال العامة وليس خطابات جبر خاطر تعود حليمة بعدها الى عادتها القديمة,يجب ان يفهم النظام ان المغرب لصيق باوروبا الديموقراطية ولا يعقل ان يقاد بعقلية عرب اهل الخليج الظلامية
تسيير الدول لا و لم يكن شيأ سهلا أبدا، يجب الخضوع للتربية و التعليم، تشييد أكاديميات للدراسات المستقبلة، و الجيوستراتيجية. المغرب مر من ظروف عصيبة، سياسيا و اقتصاديا، ومن لم يتعلم لا يرحمه الدهر. بدون بترول و لاغاز، حقق المغرب فائضا غدائيا مهما، لولا الصراع المفتعل في الصحراء لأمكن للمغرب التحليق بعيدا. يجب محاربة الفساد و المفسدين، الظروف العالمية الاقتصادية حاليا جد صعبة.
بعض اخواننا في الشرق سامحهم الله، تسيرهم الاحقاد عِوَض المصالح، وهذا قمة التخلف.
اذا كان عمر سلاطين المغرب 12 قرنا لماذا لم يكن المغرب مكان امريكا و فرنسا في التقدم و التطور و الازدهار و بقي يعيش باسلوب القرون الوسطى .الان المغرب يتذيل التصنيف العالمي في التنمية البشرية للشعوب الاكثر فقرا وتخلفا .