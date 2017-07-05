السعودية والإمارات والبحرين ومصر: تلقينا رد قطر وسنرد في الوقت المناسب

(وكالات): أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تقاطع قطر، بيانا مشتركا قالت فيه إنها تلقت الرد القطري على مطالبها عبر الكويت “وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.

وجاء في البيان المشترك الذي بثته وكالات الأنباء الرسمية في الدول المقاطعة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء “تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت فجر الاربعاء في تغريدة على حسابها في تويتر إن “الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة”.

واوضحت الوزارة أن الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة، المدينة الواقعة في غرب المملكة على ساحل البحر الاحمر.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعا في القاهرة الأربعاء لمناقشة ما إذا كانت الدول الأربع ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر.

وتضغط الدول الأربع على قطر لإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التلفزيونية وتقليص علاقتها مع إيران ضمن 13 مطلبا قدمتها لحل الأزمة.

وأشار مسؤولون من السعودية والإمارات إلى أن إجراءات أخرى من بينها إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي قد تفرض على الدوحة إذا لم تمتثل للمطالب.

وتنفي الدوحة الاتهامات بأنها تدعم الإرهاب. وقال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن رد بلاده على المطالب العربية يأتي في إطار احترام سيادة الدول وإن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الليلة الماضية أن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة.

ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن “مصادر مطلعة” تفاصيل بشأن اللقاء.